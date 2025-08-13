Érdemes átnézni az otthoni fiókokat: értékét vesztő bankjegy lehet bennük

Még mindig sokak fiókjában lapulhatnak – hívja fel a figyelmet az Origo a régi, készpénzforgalomból már kivont bankjegyekkel kapcsolatban. A lap azt írja, hogy bár az is előfordulhat, hogy bevont bankjegyekkel még a boltban is fizethet a vásárló, ha ilyen van a tulajdonában, ám ha nem gyűjtői céllal őriz bevont bankjegyeket valaki, érdemes lehet időben becserélni őket. Előbb-utóbb mindegyik bevont bankjegy sorra kerül, például a régi 500 forintos is.

A régi, 1998-ban kibocsátott 500 forintos bankjegy a jegybank által közreadott képen / Fotó: Magyar Nemzeti Bank

Még be lehet cserélni a régi bankjegyet

A régi 500 forintos bankjegy 21 évig volt jelen a magyar készpénzforgalomban, de már csak 14 év van odáig, hogy végleg értékét veszítse.

A régi ötszáz forintos bankjegy átváltási határnapja 2039. október 31.

Az átváltási határnap az az időpont, ameddig a forgalomból bevont bankjegy és érme a jegybanknál törvényes fizetőeszközre átváltható. Az átváltás személyesen vagy postai úton is lebonyolítható.

Az átváltási határnapot, határidőt követően a jegybank sem cseréli törvényes fizetőeszközre az adott címletet, amely így végleg elveszti értékét.

