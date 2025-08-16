Több mint másfél milliót kérnek egy régi ötpengős bankjegyért

Egymillió-hatszázötvenezer forintos fix árat kér az eladója azért az 1938-ban kibocsátott, 5 pengős régi magyar bankjegyért, melyre a Vatera kínálatában bukkanni – írja az Origo. A lap a régi bankjegyek és érmék eladása kapcsán arról ír, hogy a pénzérmék és forgalomban már nem lévő bankjegyek értékét több szempont befolyásolja, például az, hogy mennyire régiek. Ám az első és legfontosabb az érme vagy a bankjegy gyakorisága. A második legfontosabb szempont az állapot, ezzel összefüggésben a tartásfok.

Rengeteg pénzért kínálnak egy régi ötpengős bankjegyet / Fotó: Wikipedia Commons (illusztráció)

Mi dönti el, mennyit ér a régi bankjegy?

A lapnak nyilatkozó egyik szakértő szerint a régi pénzekkel kereskedők, valamint a gyűjtők körében ismert a mondás, miszerint „van a piaci, illetve a Facebookon, Vaterán megjelenő ár”, és ha a kettő nem közelít egymáshoz, akkor bizony előfordulhat, hogy az adott tétel huzamosabb ideig sem talál gazdára. Az utóbbi száz év forgalmi bankjegyei között – ideértve a pengő és forint pénzrendszert is – nagyon kevés az olyan darab, amelynek a piaci értéke most meghaladja az egymillió forintot.

A magyar bankjegyek gyűjtőköre szinte kizárólag Magyarországra koncentrálódik, a milliós érték alatti tételek a befektetési céllal régi bankjegyet vásárlóknak nem különösebben vonzók. Ezért a lapnak nyilatkozó szakértők szerint a gyűjtői vagy befektetői érdeklődési kört érdemes olyan tételekre is kiterjeszteni, melyek a nemzetközi porondon is keresettek, így például az Osztrák–Magyar Monarchia pénzei vagy az azt megelőző évszázadoké.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.