Több mint másfél milliót kérnek egy régi ötpengős bankjegyért

Egymillió-hatszázötvenezer forintos fix árat kér az eladója azért az 1938-ban kibocsátott, 5 pengős régi magyar bankjegyért, melyre a Vatera kínálatában bukkanni – írja az Origo. A lap a régi bankjegyek és érmék eladása kapcsán arról ír, hogy a pénzérmék és forgalomban már nem lévő bankjegyek értékét több szempont befolyásolja, például az, hogy mennyire régiek. Ám az első és legfontosabb az érme vagy a bankjegy gyakorisága. A második legfontosabb szempont az állapot, ezzel összefüggésben a tartásfok.
A lapnak nyilatkozó egyik szakértő szerint a régi pénzekkel kereskedők, valamint a gyűjtők körében ismert a mondás, miszerint „van a piaci, illetve a Facebookon, Vaterán megjelenő ár”, és ha a kettő nem közelít egymáshoz, akkor bizony előfordulhat, hogy az adott tétel huzamosabb ideig sem talál gazdára. Az utóbbi száz év forgalmi bankjegyei között – ideértve a pengő és forint pénzrendszert is – nagyon kevés az olyan darab, amelynek a piaci értéke most meghaladja az egymillió forintot.
A magyar bankjegyek gyűjtőköre szinte kizárólag Magyarországra koncentrálódik, a milliós érték alatti tételek a befektetési céllal régi bankjegyet vásárlóknak nem különösebben vonzók. Ezért a lapnak nyilatkozó szakértők szerint a gyűjtői vagy befektetői érdeklődési kört érdemes olyan tételekre is kiterjeszteni, melyek a nemzetközi porondon is keresettek, így például az Osztrák–Magyar Monarchia pénzei vagy az azt megelőző évszázadoké.
További részletek az Origo összeállításában olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.