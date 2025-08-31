Rákaptak a magyarországi bankok a kártyacserére – ez áll mögötte

Tavaly év végén már jócskán tízmillió fölött járt a Magyarországon forgalomban lévő bankkártyák száma, ezek döntő többsége lakossági felhasználású volt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) júniusban kiadott pénzforgalmi tájékoztatója szerint idén éves alapon vizsgálva a hazai szolgáltatók kártyáival lebonyolított vásárlások száma 3,9, értéke pedig 16,1 százalékkal bővült. Így az idei első negyedévben 472 millió vásárlás történt, 5192 milliárd forint összértékben fizetési kártyák használatával – írja összeállításában az Origo. A lap felidézi: idén az Erste Bank mellett a Raiffeisen Bank is Visára cseréli a MasterCard kártyáit, míg a MagNet Banknál egyetlen MasterCard kártyatípus lesz csak elérhető a jövőben, július 1-jétől kezdődően három éven át tart a bankkártyacsere-program.

Több hazai pénzintézet is bankkártyacsere-programot hajt végre (illusztráció) / Fotó: Székelyhidi Balázs

Bankkártyacsere: a bankoknak kedvez, de az ügyfeleknek sem mindegy

A lap – a Magyar Bankszövetség részükre megküldött jelzése, valamint a pénzügyi szakértő kommentárja alapján – arról ír, hogy a bankkártyacsere elsősorban a pénzintézetek számára bír jelentőséggel, illetve a bankonkénti háttere is a pénzintézeteknél tárható fel. A pénzintézetek erről egyébként elárultak korábban valamennyit. Például azt, hogy az egykártyás rendszerekben a bankok működési költségei mérsékeltebbek lehetnek. Fontos szempont az is, hogy a kártya- és fizetési rendszerek fejlesztése platformalapú működést igényel, ezért az átállással a folyamatok leegyszerűsödnek. Ennek eredményeként a jövőben számos olyan új kártyaszolgáltatást vezethetnek be, amelyek jelenleg még nem elérhetők az ügyfelek számára, viszont a kártyatársaságok adott típusú kártyáihoz kapcsolódnak, akár alapértelmezésként is.

A lap azt is bemutatja, hogy bár a Magyarországon meghatározó Visa, valamint a Mastercard mögötti hálózat hasonló lehetőséget kínál egymáshoz képest, az elfogadói oldalon alkalmazott költségstruktúrák, valamint a kapcsolt szolgáltatások miatt az ügyfelek számára sem közömbös, melyik kártyaszolgáltató milyen kártyájával fizetnek.

Az elmúlt időben azonban a Visánál is elkezdtek megjelenni ezek a szolgáltatások, így az ügyfelek hosszú távon várhatóan kiegyenlítettebb versennyel találkoznak majd Magyarországon is

– nyilatkozta a lapnak Gergely Péter pénzügyi szakértő.

