Hatalmas változás zajlik egy hazai nagybanknál

Az Erste Bank folyamatosan, több szakaszban hajtja végre bankkártyacsere-programját, amelynek keretében kivezetik a Mastercard kártyákat, és a folyamat lezárultával minden ügyfél, számlatípustól függetlenül, kizárólag Visa kártyát fog használni. A bank tájékoztatása szerint a csere díjmentesen zajlik, ám aktív közreműködést igényel – írja az Origo.

Nagyszabású bankkártyacsere-program zajlik az Erste Banknál / Fotó: Shutterstock

Első lépésként egy személyre szabott értesítő levelet küldenek (postai úton vagy online üzenet formájában), amelyben kérik az ügyfelet, hogy ellenőrizze a postázási címét. Ezt a megadott határidőig módosíthatja a George alkalmazásban, telefonon vagy egy bankfiókban.

A bankkártyacsere után ezek a változások lesznek:

A név, a kártyaszám, a kártya lejárati ideje és CVV/CVC kód a kártya hátoldalán lesz. Ennek két előnye is van: biztonságosabb a fizikai vásárlásoknál, mert senki nem fogja látni a szenzitív adatokat a fizetésnél, és az online vásárlásoknál is kényelmesebb lesz, mert minden adatot egy oldalon lehet megtalálni, nem kell a bankkártyát forgatni. A legmodernebb technológiával kerülnek a kártyára az ügyféladatok: a vésés és dombornyomás helyett lézergravírozással készülnek a kártyák. Ennek köszönhetően a kártyaadatok intenzív használata mellett sem fognak megkopni a betűk és a számok a kártyákon. Az új kártyán már nem lesz aláíráspanel, így nem is kell aláírni.

