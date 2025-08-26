Deviza
Hatalmas változás zajlik egy hazai nagybanknál

Az Erste Bank széles körű bankkártyacsere-programot hajt végre, amelynek során megválik a MasterCard kártyáktól, és a jövőben csak a Visa kártyákat használja majd. A programot több szakaszban hajtják végre, és jó előre értesítik az érintett ügyfeleket.
Világgazdaság
2025.08.26, 14:22
Frissítve: 2025.08.26, 14:29

Az Erste Bank folyamatosan, több szakaszban hajtja végre bankkártyacsere-programját, amelynek keretében kivezetik a Mastercard kártyákat, és a folyamat lezárultával minden ügyfél, számlatípustól függetlenül, kizárólag Visa kártyát fog használni. A bank tájékoztatása szerint a csere díjmentesen zajlik, ám aktív közreműködést igényel – írja az Origo.

bankkártyacsere, Stuttgart,,Germany,-,May,1,,2024:,Credit,Cards,From,Visa, bankkártya
Nagyszabású bankkártyacsere-program zajlik az Erste Banknál / Fotó: Shutterstock

Első lépésként egy személyre szabott értesítő levelet küldenek (postai úton vagy online üzenet formájában), amelyben kérik az ügyfelet, hogy ellenőrizze a postázási címét. Ezt a megadott határidőig módosíthatja a George alkalmazásban, telefonon vagy egy bankfiókban. 

A bankkártyacsere után ezek a változások lesznek:

  1. A név, a kártyaszám, a kártya lejárati ideje és CVV/CVC kód a kártya hátoldalán lesz. Ennek két előnye is van: biztonságosabb a fizikai vásárlásoknál, mert senki nem fogja látni a szenzitív adatokat a fizetésnél, és az online vásárlásoknál is kényelmesebb lesz, mert minden adatot egy oldalon lehet megtalálni, nem kell a bankkártyát forgatni.
  2. A legmodernebb technológiával kerülnek a kártyára az ügyféladatok: a vésés és dombornyomás helyett lézergravírozással készülnek a kártyák. Ennek köszönhetően a kártyaadatok intenzív használata mellett sem fognak megkopni a betűk és a számok a kártyákon.
  3. Az új kártyán már nem lesz aláíráspanel, így nem is kell aláírni. 

Ebben a cikkünkben azt is bemutatjuk, hogy mi az, ami változatlan marad a bankkártyacsere után, illetve hogyan kell aktiválni az új kártyát.

 

