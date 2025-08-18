Rendkívüli bejelentést tett Szijjártó Péter: leállt az orosz olaj szállítása Magyarországra – ukrán támadás történt, teljes a bizonytalanság

Ismét ukrán támadás érte a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, aminek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába – közölte Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, hozzátéve, hogy az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan.

A Barátság kőolajvezeték kulcsszerepet játszik hazánk olajellátásában

Az oroszok dolgoznak a Barátság kőolajvezeték helyreállításán

A tárcavezető szerint a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes tájékoztatta, aki közölte azt is, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

Szijjártó Péter a bejegyzésében felidézte azt is, hogy

Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák.

A tárcavezető szerint ezért világossá kell tenni, hogy ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk belőle maradni, és amíg ők kormányoznak, ki is fogunk maradni belőle. Emellett arra is emlékeztette az ukrán döntéshozókat, hogy a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában.

A Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás azután következik, hogy Ukrajna már a múlt héten is csapást mért a vezeték Unecsa városában található szivattyúállomására, ám akkor a szállítások nem álltak le.

Egyelőre nincs ok a pánikra

Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada. Ennek a nagy része a Barátság vezetéken érkezik Oroszországból, a többi a Janaf (Adria) vezetéken Horvátország felől. Hazánk emellett 90 napra elegendő stratégiai olajtartalékkal is rendelkezik. Az Energy Institute statisztikai évkönyve szerint hazánk kőolajfogyasztása tavaly napi 170,6 ezer hordót tett ki, azonban a nyári csúcsszezonban a fogyasztás ennél magasabb lehet.