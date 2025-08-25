Barátság vezeték: az ukrán külügyminiszter adott egy ötletet Magyarországnak

Nem megnyugtató Magyarország kőolajellátásnak helyzete, annak ellenére sem, hogy bármelyik pillanattól ismét érkezhet orosz kőolaj Magyarországra a Barátság II. vezetéken. A szállítás újraindulásáról Pavel Szorokin első orosz energiaügyiminiszter-helyettes a múlt pénteken, a szállítás elakadásának napján azt mondta, hogy a megrongált vezeték javítása legalább öt napig eltart, mert a sérülés nagyobb az exportvezetéket ért korábbi támadásoknál elszenvedettnél. Azok ugyanis rakétával történtek, a mostani, az oroszországi Unecsában működő olajközpont elleni augusztus 22-én viszont drónnal. Új hír, hogy Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter szerint akár már ma, hétfőn rendeződhet a koőolaj továbbítása.
Az unecsai olajközpontba fut be a szibériai olajmezőkről érkező vezetékek többsége. Unecsából négy irányba haladnak tovább:
A Barátság I. Lengyelországon vezet keresztül Németország felé, a Barátság II. pedig Szlovákiába, onnan Magyarországra jut. Tehát, bár szigorúan véve nem a Barátság II. sérült meg, hanem az azt tápláló, jóval távolabbi cső, az áldozata mégis elsősorban Magyarország és Szlovákia, ahogyan az a hírekben is elhangzik. Mint az orosz Oilcapital rámutat: „Ukrajna a csővezetéknek csak azon szakaszait támadja, amelyek Magyarországra és Szlovákiába szállítják az olajat. Az északi ágat nem érte támadás.” Ha valóban így van, akkor a drónnal még a több vezetékkel rendelkező olajközponton belül is nagyon pontosan kellett célba találni. Piaci forrásból azonban arra hívták fel lapunk figyelmét, hogy ha valóban csak Magyarországot és Szlovákiát akarták volna elvágni az orosz olajtól, akkor a fehérorszországi Mozirnál tehették volna meg. (Csakhogy az már egy Fehéroroszország elleni támadás lett volna.) Esélyes, hogy az unecsai támadás célja szélesebb körű lehetett: az egész orosz olajexportban akartak zavart okozni.
Semmi garancia nincs arra, hogy a vezetékes orosz olajexport újraindulása után nem éri újabb támadás az érintett csöveket. Legutóbbi nyilatkozatában Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megjegyezte, hogy Magyarországnak diverzifikálnia kellene energiaellátását, ahogyan azt Európa többi része is teszi.
Az Európai Unió 2022 óta tiltja az Oroszországból tengeren küldött olaj vásárlását azért, hogy csökkentse az Ukrajna ellen háborút indító Oroszország bevételeit. Tagországainak betiltotta a Barátság I.-en történő importot is. Magyarország és Szlovákia azonban továbbra is vásárolhat a Barátság II.-n, mert nincs tengeri kikötője, így sokkal nehezebben diverzifikálhatja a beszerzését. E két ország nem rendelkezik a más országok olajkikötői felől érkező, megfelelő kapacitású importvezetékekkel sem.
Néhány napja Magyarország és Szlovákia levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy bírja rá Ukrajnát a Barátság elleni támadások leállítására. A két ország hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottságnak biztosítania kell az euroblokk országainak energiafüggetlenségét. Az unecsai támadás kapcsán a Mol a Világgazdaság érdeklődésére néhány napja azt közölte, hogy a megsérült, Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú a magyar olajellátás szempontjából. Pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátást.
Mindazonáltal ismert, hogy az országnak három hónapra való biztonsági kőolaj- és olajtermék-tartaléka van, tartályokban. Ebből baj esetén könnyűszerrel ellátható a százhalolmbattai kőolajfinomító. Akut olajellátási zavar tehát nincs. Emellett – hívták fel a Világgazdaság figyelmét olajpiaci körökből – a nagy kapacitású Barátságon egyébként is csak szakaszosan érkezik az olaj. Így még a mostani kényszerszünet mellett is beérkezhet a teljes havi mennyiség.
Arról megoszlanak a vélemények, hogy Magyarország (a Mol) honnan vásárolhatna megfelelő áron olajat, ha megszorulna, illetve milyen vezetéki kapacitásbővítésekbe szállhatna be. A társaság százhalombattai finomítója azonban már most is képes mintegy 30 százalékban orosztól eltérő minőségű olajat feldolgozni, és ezt meg is teszi. Folyik a létesítmény átalakítása is annak érdekében, hogy kizárólag nem orosz minőségő olajból is dolgozhasson. Nem tudni, hogy mikorra végez e munkával.
Nincsenek veszélyben a magyarországi üzemanyagárak az unecsai olajlétesítmény elleni támadás miatt – válaszolt a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Drágulástól szerinte legfeljebb csak akkor kellene tartani, ha hosszabb ideig nem érkezne kőolaj Magyarországra, és emiatt hiány alakulna ki. Egyelőre erről nincs szó.
