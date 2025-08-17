A tűzszünet vagy a béke arra is garancia lenne, hogy végre ne támadják a Magyarországnak fontos infrastruktúrát

Az ukrán–magyar energiakereskedelmet József Attila közel 90 éves szavaival lehet legegyszerűbben összefoglalni: „ …fecseg a felszín, hallgat a mély…” – ezzel a hasonlattal vezette be válaszát a Világgazdaságnak Balogh József energiapiaci szakértő, akit Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnöknek az ukrajnai háborús helyzet rendezése érdekében szervezett, alaszkai tárgyalásának egyik remélt következményéről kérdeztük. Balogh József sorra vette az áram-, gáz- és olajpiaci összefüggéseket. Kiemelten nyilatkozott a Barátság kőolajvezeték biztonságának fontosságáról.

A Barátság kőolajvezeték sértetlensége alapvető magyar érdek / Fotó: VG

Mint kifejtette, a politikai és közéleti megszólalások alapján azt gondolhatnánk, hogy a két ország között nincs meg a szükséges bizalom a kereskedéshez: de az energiaipar pont annak a bizonyítéka hogy a hangos politikai „beszólások” mögött nincs harag, az ukrán–magyar energiakereskedés a „business as usual” alapon megy.

Mi változna az energiakereskedelemben, ha a jövő héten végre elkezdődne a tűzszünet? A három legfontosabb téma a nyersolaj, a földgáz és az elektromos áram.

Nem tudunk eleget a Barátság kőolajvezeték működéséről

A nyersolaj egy feketedoboz. Mai napig nincs megbízható információ a Barátság vezeték működéséről: a földgázban és áramban jól ismert nagy EU-platformok, az Entso-E(lectricity) és Entso-G(as) az olajiparban ismeretlenek. Nincs Entso-O(il), marad a találgatás. Feltehetőleg a Barátság vezetéken érkezik nyersolaj Magyarországra, mert importált olaj nélkül a szó valódi értelmében megállna az élet.

Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada.

Ennek a nagy része a Barátság vezetéken érkezik Oroszországból, a többi a Janaf (Adria) vezetéken Horvátország felől. Íratlan szabály volt ebben a szörnyű háborúban, hogy ezt a vezetéket egyik fél sem támadja:

az oroszok valutához,

az ukránok tranzitdíjhoz és finomított olajtermékekhez

jutnak, ha a Barátság vezeték rendesen működik. Sajnos az élet pont a múlt héten írta felül ezt a szabályt – idézte fel a szakértő: az oroszok eltalálták az Orlivka gázállomást (messze a front mögött, a román határnál), és ezért cserébe az ukránok támadták a Barátság vezeték egyik kompresszorállomását Unecsa környékén. A tűzszünet garancia lenne arra, hogy a fent említett Barátság vezetéket többet ne támadják: Magyarország szempontjából pont ez lenne a tűzszünet legfontosabb eredménye.