Megtette első nyilatkozatot a Mol a Barátság vezeték elleni ukrán támadásról: ezt állatja az olajvállalat

Először szólalt meg a Mol azt követően, hogy csütörtökről péntekre éjjel az ukrán hadsereg támadást intézett a Barátság vezeték infrastruktúrája ellen. Ahogy arról a Világgazdaság arról beszámolt, újabb ukrán támadás történt a Barátság vezeték ellen. Nem sokkal később Szijjártó Péter hivatalos reakciót tett közzé a közösségi oldalán. A Barátság vezeték elleni ukrán támadás a Munkácsot ért orosz rakétázás bosszújaként is értelmezhető, csakhogy ezzel éppen a magyaroknak okoz kárt Kijev.

Barátság vezeték elleni ukrán támadás: megtette első nyilatkozatát a Mol / Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

Egészen pontosan az történt, hogy az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszerei a brjanszki területen lévő Uniecsa kőolajszivattyú-állomásra mértek csapást. Ezt az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka, Robert Brovgyi (hívójelén „Magyar”) jelentette be a Telegramon.

Az Unecsa kőolajszivattyú-állomás a Barátság kőolajvezeték-rendszer főcsomópontjának legnagyobb egysége, amely a Transznyeft holdinghoz tartozik. Az állomás fő feladata a kőolaj szállítása a mintegy 9000 kilométer hosszú vezetékrendszeren keresztül.

Szűk tíz napon belül ez már a harmadik támadás a Barátság vezeték ellen.

Az Ukrán Védelmi Minisztérium Felderítő Főigazgatóságának kamikaze drónjai augusztus 13-ra virradó éjszaka hajtották végre az első támadást a Transznyeft Barátság kőolajvezeték szivattyúállomása ellen az oroszországi Brjanszki területen lévő Unecsa városában. Aztán augusztus 18-ra virradó éjszaka az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszereinek egységei más védelmi erőkkel együtt csapást mértek az oroszországi Tambovi területen található Nyikolszkoje kőolajszivattyú-állomásra. A csapás következtében tűz ütött ki a létesítményben, és a kőolajszállítás a Barátság fővezetéken teljesen leállt. Az újabb akció tehát most péntekre virradóra következett be.

Lapunk cikke után nem sokkal megjelent a magyar kormány hivatalos reakciója Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán. A Barátság vezeték Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcskérdés: a gazdaság működtetéséhez elengedhetetlen orosz olaj ebből a forrásból érkezik. Ez azonban most ismét megszakadt.