Ukrán tűz alatt a Barátság vezeték, nem jön orosz olaj Magyarországra: Szijjártó Péter azonnal megszólalt

Ahogyan azt a Világgazdaság megírta, az éjjel újabb ukrán támadás történt a Barátság vezeték ellen. Nem sokkal később Szijjártó Péter hivatalos reakciót tett közzé a közösségi oldalán. A Barátság vezeték elleni ukrán támadás a Munkácsot ért orosz rakétázás bosszújaként is értelmezhető, csakhogy ezzel éppen a magyaroknak okoz kárt Kijev.
Az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszerei a brjanszki területen lévő Uniecsa kőolajszivattyú-állomásra mértek csapást. Ezt az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszereinek parancsnoka, Robert Brovgyi (hívójelén „Magyar”) jelentette be a Telegramon.
Az Uniecsa kőolajszivattyú-állomás a Barátság kőolajvezeték-rendszer főcsomópontjának legnagyobb egysége, amely az AK Transznyefteprodukt holdinghoz tartozik. Az állomás fő feladata a kőolaj szállítása a mintegy 9000 kilométer hosszú vezetékrendszeren keresztül.
Szűk tíz napon belül ez már a harmadik támadás a Barátság vezeték ellen. Az Ukrán Védelmi Minisztérium Felderítő Főigazgatóságának kamikaze drónjai augusztus 13-ra virradó éjszaka hajtották végre az első támadást a Transznyeft Barátság kőolajvezeték szivattyúállomása ellen az oroszországi Brjanszki területen lévő Uniecsa városában. Aztán augusztus 18-ra virradó éjszaka az Ukrán Fegyveres Erők pilóta nélküli rendszereinek egységei más védelmi erőkkel együtt csapást mértek az oroszországi Tambovi területen található Nyikolszkoje kőolajszivattyú-állomásra. A csapás következtében tűz ütött ki a létesítményben, és a kőolajszállítás a Barátság fővezetéken teljesen leállt.
Az újabb akció tehát most péntekre virradóra következett be. Lapunk cikke után nem sokkal megjelent a magyar kormány hivatalos reakciója Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán. A Barátság vezeték Magyarország energiabiztonsága szempontjából kulcskérdés: a gazdaság működtetéséhez elengedhetetlen orosz olaj ebből a forrásból érkezik. Ez azonban most ismét megszakadt.
Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz–belorusz határnál.
A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!
– közölte Szijjártó Péter.
Úgy folytatta, hogy mindez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen és egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. „Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!” – zárta bejegyzését.
A Világgazdaság írásban érdeklődött a Molnál, hogy az újabb ukrán támadásnak milyen hatásai vannak. Arra is kértük az olajtársaságot, hogy kommentálja Kijev lépését. Amint érkezik válasz, beszámolunk róla.
