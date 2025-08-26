Csak egyetlen döntés kell Magyarországtól, Ukrajna máris óriási bajba kerül: Zelenszkij tudja, mivel játszik

A Barátság kőolajvezeték elleni sorozatos ukrán támadások mind a magyar, mind a szlovák energiabiztonságot veszélybe sodorják, így mind a két oldalról elhangzottak már burkolt és kevéssé burkolt fenyegetések arra nézvést, hogy mi fog történni, ha a támadások folytatódnak. Szlovákia például arra hívta fel Kijev figyelmét, hogy a szlovák Slovnaft olajfinomító szállítja Ukrajnának a dízelolaj mintegy 10 százalékát, míg Magyarország az ukrán áramimportban betöltött szerepét hangsúlyozta.

A Barátság kőolajvezeték fontos, de nem pótolhatatlan, ám ez a magyarországi eredetű ukrán áramimportról is elmondható/Fotó: AFP

Az ukrán Euro Pravda oldalon a témában megjelent elemzés azzal kezdi, hogy Magyarország is tett lépéseket annak érdekében, hogy az orosz olaj mellett máshonnan is tudjon energiahordozókat venni, így vezeték épül Szerbia felől, miközben már létezik az Adria-vezeték Horvátország irányából is és a Mol is úgy véli, hogy finomítói kapacitása már képes 30-40 százalékban nem orosz olajat feldolgozni.

Emellett Csehország és Ausztria felől a TAL-vezeték is használható optimális esetben olajszállításokra, de az ukrán szakértő, Olena Lapenko – aki a DiXi csoport nevű think tank vezérigazgatója – szerint érkezhet akár olaj az ukrajnai Odessza kikötőjén keresztül is. Alternatív források is rendelkezésre állhatnak, például Azerbajdzsánból és Kazahsztánból is.

Vagyis összességében, ha minden más forrás adott, a Barátság kőolajvezeték kiváltása sem lehetetlen. Az viszont más kérdés, hogy milyen áron, az orosz olajnál ugyanis aligha lehet olcsóbban nyersanyagot beszerezni.

A magyar áramexport leállítása kihívás elé állítaná Ukrajnát

Az ukrán szakértő sorra vette azt is, hogy milyen hatásokkal járna, ha Magyarország valóban úgy döntene, leállítja az áramszállításokat Ukrajna irányába. Az adatok szerint az kijelenthető, hogy a magyar áramexport az ukrán import akár felét is fedezi egyes hónapokban, és ez különösen télen okozhat komoly fennakadásokat az ukrán áramellátásban.

Ennek kapcsán felhívta a figyelmet, hogy az árampiacot az Európai Unió területén uniós szintű jogszabályok szabályozzák. Az elemző megjegyezte, hogy egy esetleges magyar döntés az áram "lekapcsolásról" tovább ronthatná Brüsszel és Budapest viszonyát, és a 7-es cikkely szerinti eljárás újraindításával is fenyeget, ami "akár a magyar szavazati jog elvesztéséhez is vezethet".