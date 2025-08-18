Deviza
EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF338.64 +0.3% GBP/HUF458.51 +0.18% CHF/HUF419.64 +0.25% PLN/HUF93.03 +0.25% RON/HUF78.19 +0.2% CZK/HUF16.15 +0.03% EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF338.64 +0.3% GBP/HUF458.51 +0.18% CHF/HUF419.64 +0.25% PLN/HUF93.03 +0.25% RON/HUF78.19 +0.2% CZK/HUF16.15 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,989.66 -0.15% MTELEKOM1,920 +0.1% MOL2,978 +0.07% OTP30,510 -0.52% RICHTER10,570 +0.57% OPUS581 -0.52% ANY8,140 +0.25% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,260 -0.76% BUMIX9,245.95 -0.41% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,223.71 -0.28% BUX104,989.66 -0.15% MTELEKOM1,920 +0.1% MOL2,978 +0.07% OTP30,510 -0.52% RICHTER10,570 +0.57% OPUS581 -0.52% ANY8,140 +0.25% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,260 -0.76% BUMIX9,245.95 -0.41% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,223.71 -0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
ukrajna
energiabiztonság
Szijjártó Péter
Barátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter keményen összecsapott az ukrán külügyminiszterrel az oroszok miatt: "A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények"

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn visszaszólt ukrán kollégájának a Facebookon, miután Andrij Szibiha a Barátság kőolajvezeték ukrán támadását követően arra szólította fel a magyar felet, hogy ne Kijevbe, hanem Moszkvába küldje a panaszait. Lapunknak közben megszólalt a MOL is a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról és a nyersolajszállításról.
Németh Tamás
2025.08.18, 16:03

Mint arról a Világgazdaság beszámolt, hétfőre virradóra ukrán dróntámadás érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyúállomást, és ezért reggelre leállt a szállítás a hazánk ellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéken. A szakemberek azóta folyamatosan dolgoznak a tranzit helyreállításán.

Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezeték megtámadása és a hazai energiabiztonság fenyegetése elfogadhatatlan
Barátság kőolajvezeték: a külügyminiszter pontokba szedve közölte a tényeket Fotó: Szijjártó Péter / Facebook 

Szijjártó Péter azt közölte, hogy ukrán hivatali partnere „nekiugrott" a legfrissebb X-posztjában. „Azt írta, reklamáljak az oroszoknál. A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények" – húzta alá a külügyér. 

  1. Első tény: „Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság vezetéken. Ez Magyarország érdeke."
  2. Második tény: „Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével."

A tárcavezető kifejtette, hogy ő Magyarország külügyminisztere, ezáltal számára Magyarország érdeke az első, valamint ismételten emlékeztetett arra, hogy Ukrajna áramellátásának egy jelentős része Magyarországról érkezik. 

Barátság kőolajvezeték: megszólalt a Mol, garantált az ellátásbiztonság 

Andrij Szibiha azt üzente korábban az X-en a dróntámadás hírére reagálva, hogy nem Ukrajna, hanem Oroszország az, aki elkezdte és nem hajlandó lezárni ezt a háborút.
Magyarországnak évek óta mondják, hogy Moszkva egy megbízhatatlan partner. Magyarország ennek ellenére mindent megtett, hogy fenntartsa az Oroszországtól való függőségét, még a teljes körű háború kitörése után is. Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti - írta.

 

Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott hétfő délelőtti egyeztetését követően felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az újabb ukrán támadást a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen. Illetve közölte, hogy a szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás. A MOL lapunkkal azt közölte, hogy a műszaki helyreállítás folyamatban van, amely után a nyersolajszállítások újraindulnak. A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.

Szijjártó Péter: Ez felháborító és elfogadhatatlan!

„Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan! (...) Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák" – hangsúlyozta. „Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!!" - folytatta. "Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában…." – tette hozzá.

Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada. Ennek a nagy része a Barátság vezetéken érkezik Oroszországból, a többi a Janaf (Adria) vezetéken Horvátország felől. Hazánk emellett 90 napra elegendő stratégiai olajtartalékkal is rendelkezik. Az Energy Institute statisztikai évkönyve szerint hazánk kőolajfogyasztása tavaly napi 170,6 ezer hordót tett ki, azonban a nyári csúcsszezonban a fogyasztás ennél magasabb lehet.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint június végén 628,3 ezer tonna kőolaj, 550,3 ezer tonna gázolaj és 240,7 ezer tonna benzin állt rendelkezésre. Az orosz-ukrán háború elmúlt három és fél éve során már korábban is érték támadások a Barátság kőolajvezetéket, sőt a szállítások sem most állnak le először, a korábbi esetekben jellemzően egy-két napon belül újraindult a kőolaj áramlása a vezetéken, írtuk meg korábban. 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11752 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu