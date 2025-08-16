Deviza
EUR/HUF395.41 0% USD/HUF337.84 0% GBP/HUF458.09 +0.05% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF92.83 0% RON/HUF78.09 0% CZK/HUF16.16 0% EUR/HUF395.41 0% USD/HUF337.84 0% GBP/HUF458.09 +0.05% CHF/HUF418.76 0% PLN/HUF92.83 0% RON/HUF78.09 0% CZK/HUF16.16 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kereset
béremelések
keresetemelkedés
bér
Szalai Piroska

Bérek: Magyarország az élmezőnyben

Az OECD Employment Outlook friss adatai szerint 2025 első negyedévében Magyarország a negyedik legnagyobb reálkereset-növekedést érte el a tagállamok között.
VG
2025.08.16, 19:23

Az idei év első negyedévében Magyarország a 37 OECD-ország közül a hetedik legnagyobb reálkereset-növekedést érte el – megelőzve többek között az euróövezet országait, az Egyesült Államokat, Izraelt és Japánt is. 2021-hez viszonyítva pedig a második legnagyobb növekedést produkáltuk - világított rá Facebook bejegyzéében Szalai Piroska, miniszterelőki főtanácsadó, munkaerőpiaci szakértő.

bérek, fizetések
Fotó: AFP

Mint írta, hiába állította a HVG azt, hogy hazánkban csökkennek a bérek, ez nem igaz. A lap által idézett adatok, amelyek a KSH-tól származnak nem a bérekre, hanem a keresetekre vonatkoznak, amelyek az alapbért, a pótlékokat és az egyszeri juttatásokat is tartalmazzák. Például 2024-ben a húsvét az első negyedévre esett, idén viszont a másodikra, így a húsvéti kifizetések is később jelentkeznek. A kereset általában csak akkor csökken, ha valaki munkahelyet vált, másképp kapja a pótlékokat, vagy próbaidő alatt nem jogosult rájuk.

Az OECD Employment Outlook friss adatai szerint 2025 első negyedévében Magyarország a negyedik legnagyobb reálkereset-növekedést érte el az OECD 37 tagállama közül az előző év azonos időszakához viszonyítva. Még figyelemreméltóbb, hogy 2021-hez képest a második legnagyobb emelkedést produkálta az ország.

A szakértő korábban emlékeztetett arra is, hogy 2024-ben a reálkeresetek emelkedése az elmúlt 65 év harmadik legnagyobb javulása volt. Bár 2025-ben a növekedés üteme mérséklődött, nemzetközi összevetésben Magyarország továbbra is a legjobbak között szerepel.

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások bruttó órabére 2025 második negyedévében 7,9 százalékkal, 2270 forintra nőtt az előző évhez képest. Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon a legmagasabb az átlagbér, míg a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon a legalacsonyabb - közölte nemrég  a Trenkwalder és a Moore Hungary kedden.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu