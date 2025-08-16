Bérek: Magyarország az élmezőnyben

Az idei év első negyedévében Magyarország a 37 OECD-ország közül a hetedik legnagyobb reálkereset-növekedést érte el – megelőzve többek között az euróövezet országait, az Egyesült Államokat, Izraelt és Japánt is. 2021-hez viszonyítva pedig a második legnagyobb növekedést produkáltuk - világított rá Facebook bejegyzéében Szalai Piroska, miniszterelőki főtanácsadó, munkaerőpiaci szakértő.

Mint írta, hiába állította a HVG azt, hogy hazánkban csökkennek a bérek, ez nem igaz. A lap által idézett adatok, amelyek a KSH-tól származnak nem a bérekre, hanem a keresetekre vonatkoznak, amelyek az alapbért, a pótlékokat és az egyszeri juttatásokat is tartalmazzák. Például 2024-ben a húsvét az első negyedévre esett, idén viszont a másodikra, így a húsvéti kifizetések is később jelentkeznek. A kereset általában csak akkor csökken, ha valaki munkahelyet vált, másképp kapja a pótlékokat, vagy próbaidő alatt nem jogosult rájuk.

Az OECD Employment Outlook friss adatai szerint 2025 első negyedévében Magyarország a negyedik legnagyobb reálkereset-növekedést érte el az OECD 37 tagállama közül az előző év azonos időszakához viszonyítva. Még figyelemreméltóbb, hogy 2021-hez képest a második legnagyobb emelkedést produkálta az ország.

A szakértő korábban emlékeztetett arra is, hogy 2024-ben a reálkeresetek emelkedése az elmúlt 65 év harmadik legnagyobb javulása volt. Bár 2025-ben a növekedés üteme mérséklődött, nemzetközi összevetésben Magyarország továbbra is a legjobbak között szerepel.

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások bruttó órabére 2025 második negyedévében 7,9 százalékkal, 2270 forintra nőtt az előző évhez képest. Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon a legmagasabb az átlagbér, míg a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon a legalacsonyabb - közölte nemrég a Trenkwalder és a Moore Hungary kedden.

