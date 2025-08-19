Már szeptembertől jön a béremelés a közszférában – döntött a kormány, újabb foglalkoztatotti kör kaphat magasabb fizetést

A kormány 15 százalékkal megemeli a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál foglalkoztatottak bértömegét szeptember 1-jétől – derült ki a hétfő este megjelent Magyar Közlönyből.
Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt friss kormányhatározat indoklása szerint azért növelik a kormányhivatalnokok javadalmazását, hogy elismerjék a hivatástudatukat, továbbá magas szintű szakmai munkavégzésüket.
A dokumentum szerint
idén egyszeri jelleggel csaknem 10,5 milliárd forint, jövőre pedig mintegy 42 milliárd forint többletforrást biztosítanak erre a központi költségvetésből.
A kormány Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert kérte fel, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter bevonásával hajtsa végre a bérfejlesztést, mégpedig azonnali határidővel.
Szeptemberben és januárban nemcsak a kormányhivatalokban, de a közoktatásban is emelkednek a bérek. A tanárok és az óvónők körében az első körben a kiemelkedően teljesítőket, a második körben pedig a köznevelésben és szakképzésben dolgozó 140 ezer pedagógust jutalmazzák többletjövedelemmel.
Idén nyártól a tízezer főnél kisebb lakosságú, helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők már magasabb bért kapnak.
Az elmúlt évek során az egészségügy egyik legnagyobb horderejű változása a magyar orvosok bérezésének jelentős átalakulása volt. A Központi Statisztikai Hivatal friss, Egészségügy 2024 című jelentése szerint az orvosbérek, azaz az orvosok bruttó átlagkeresete emelkedett a legnagyobb mértékben Magyarországon, 2019-hez viszonyítva majdnem a háromszorosára nőtt.
