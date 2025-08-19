Deviza
EUR/HUF393.55 -0.31% USD/HUF336.81 -0.47% GBP/HUF455.58 -0.32% CHF/HUF418.41 -0.17% PLN/HUF92.76 -0.19% RON/HUF77.79 -0.33% CZK/HUF16.09 -0.28% EUR/HUF393.55 -0.31% USD/HUF336.81 -0.47% GBP/HUF455.58 -0.32% CHF/HUF418.41 -0.17% PLN/HUF92.76 -0.19% RON/HUF77.79 -0.33% CZK/HUF16.09 -0.28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,588.14 +1.01% MTELEKOM1,974 +2.23% MOL3,010 +0.33% OTP31,000 +0.97% RICHTER10,750 +1.67% OPUS585 +0.17% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.82% WABERERS5,280 0% BUMIX9,253.13 -0.16% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,242.54 +0.57% BUX106,588.14 +1.01% MTELEKOM1,974 +2.23% MOL3,010 +0.33% OTP31,000 +0.97% RICHTER10,750 +1.67% OPUS585 +0.17% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.82% WABERERS5,280 0% BUMIX9,253.13 -0.16% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,242.54 +0.57%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fizetés
Kormányhivatalok
magyar közlöny
béremelés
kormányrendelet
közszféra

Már szeptembertől jön a béremelés a közszférában – döntött a kormány, újabb foglalkoztatotti kör kaphat magasabb fizetést

Szeptembertől 15 százalékkal nő a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok dolgozóinak bértömege. A béremelés idén 10,5 milliárd, jövőre pedig 42 milliárd forintos költségvetési többletforrást jelent.
Németh Anita
2025.08.19, 11:11
Frissítve: 2025.08.19, 11:23

A kormány 15 százalékkal megemeli a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál foglalkoztatottak bértömegét szeptember 1-jétől – derült ki a hétfő este megjelent Magyar Közlönyből.

béremelés ORBÁN Viktor, kormányülés, otthon start
Béremelés lesz a közszférában, újabb foglalkoztatotti kör kaphat magasabb fizetést már szeptembertől – erről döntött a kormány / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt friss kormányhatározat indoklása szerint azért növelik a kormányhivatalnokok javadalmazását, hogy elismerjék a hivatástudatukat, továbbá magas szintű szakmai munkavégzésüket. 

A dokumentum szerint

idén egyszeri jelleggel csaknem 10,5 milliárd forint, jövőre pedig mintegy 42 milliárd forint többletforrást biztosítanak erre a központi költségvetésből.

A kormány Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert kérte fel, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter bevonásával hajtsa végre a bérfejlesztést, mégpedig azonnali határidővel.

Szeptemberben és januárban nemcsak a kormányhivatalokban, de a közoktatásban is emelkednek a bérek. A tanárok és az óvónők körében az első körben a kiemelkedően teljesítőket, a második körben pedig a köznevelésben és szakképzésben dolgozó 140 ezer pedagógust jutalmazzák többletjövedelemmel.

Idén nyártól a tízezer főnél kisebb lakosságú, helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők már magasabb bért kapnak.
 

Melyik ágazatban volt a legnagyobb béremelés? – Mutatjuk a számokat

Az elmúlt évek során az egészségügy egyik legnagyobb horderejű változása a magyar orvosok bérezésének jelentős átalakulása volt. A Központi Statisztikai Hivatal friss, Egészségügy 2024 című jelentése szerint az orvosbérek, azaz az orvosok bruttó átlagkeresete emelkedett a legnagyobb mértékben Magyarországon, 2019-hez viszonyítva majdnem a háromszorosára nőtt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu