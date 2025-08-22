Deviza
gazdaság
KSH
beruházás

Visszavonultak a beruházások, jöhet a vágta

Nem túl fényes adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal. Az egy évvel korábbihoz képest nyolc százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye.
VG
2025.08.22, 08:30
Frissítve: 2025.08.22, 08:46

A beruházások volumene 2025 második negyedévében a nyers adatok alapján 8,0 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakában mérttől. Az előző negyedévhez viszonyítva – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.

külföldi működőtőke beruházás
Az egy évvel korábbihoz képest 8,0 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye Magyarországon / Fotó: AFP

2025 második negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2 százalékkal visszaesett az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

Hatalmas beruházási program indul, ebből az egész ország fog meríteni: a következő tíz év legnagyobb projektjei – és a milliárdok

A napokban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat, melyből kiderül, hogy milyen beruházásokkal tervez 2035 végéig az Orbán-kabinet. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök jegyzi, és tartalmaz egy vaskos listát „1. melléklet az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti ágazati beruházási tervek és a 2035. december 31. napjáig szóló állami beruházási keretprogram elfogadásáról szóló kormányhatározathoz” címmel.

A Világgazdaság a héten már elkezdte ízekre szedni a dokumentumot, amelyben tízéves keretprogramba gyűjtötték össze a tervezett magyarországi beruházásokat.

 

