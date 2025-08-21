Beruházások: meghosszabbított fonódó villamos, új pesti híd, folytatódó Déli Körvasút – kolosszális projektek ideje jön

Pontosan egy héttel ezelőtt került ki a kormány honlapjára egy 70 oldalas dokumentum, amelyben a 2035. december 31-ig szóló állami beruházási keretprogramon belüli ágazati beruházási terveket sorakoztatják fel. Az 1. melléklet az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti ágazati beruházási tervek és a 2035. december 31. napjáig szóló állami beruházási keretprogram elfogadásáról szóló kormányhatározathoz című dokumentumot az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett, a Magyar Közlönyben megjelent rendelethez csatolták.

Beruházások: komoly fejlesztések jönnek a magyar vasútnál, korszerűsítik a pályákat, új híd is épül / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A Világgazdaság a héten már elkezdte ízekre szedni, hogy milyen projekteket is látunk azon a listán, ahol egyelőre csak a felelős minisztériumokhoz rendelve, az alapvető paramétereket, így a keretösszeget vagy a projekt végső határidejét feltüntetve gyűjtötték össze a következő tíz évre tervezett magyarországi beruházásokat, egy másik cikkünkben pedig rávilágítottunk, hogy mégis mekkora a jelentősége az ott látottaknak. Az biztos, hogy sok cikknyi muníció van ebben a dokumentumban, hiszen régiónként eltérő ráfordítással, de jelentős fejlesztéseket hajtanának végre a rend- és honvédelem, az egészségügy, az oktatás, a turizmus, a sport, a kultúra és a közlekedés területén is.

A közlönyben a jogi szaknyelv értelmezése után jól kivehető, hogy a miniszterelnök azt kéri Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszterrel szükség esetén vizsgálják felül, hogy minden forrás rendelkezésre áll-e, és ha kell, „készítsen előterjesztést a kormány részére a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról, illetve visszavonásáról”. Lázár Jánost egyszer már megkérte Orbán Viktor, hogy tegyen rendet a beruházásoknál, most szeptember végéig van ideje eleget tenni a miniszterelnök kérésének ezen a területen – derül ki szintén a határozatból.

Orbán Viktor kért, Lázár János teljesíti – rendbe teszik a vasúti közlekedést / Fotó: Lázár János / Facebook

A kormány lassan két éve új mechanizmusban dönt a beruházásokról, egészen pontosan a beruházási keretprogram az irányadó, amely ágazati beruházási tervekre épül. A forrást az egyes projektekre a kormány évente biztosítja az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatán keresztül. A törvény alapján elfogadandó első állami építési beruházási keretprogram a 2035. december 31-ig tartó programozási időszakra szól.