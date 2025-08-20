Hatalmas beruházási program indul, ebből az egész ország fog meríteni: a következő tíz év legnagyobb projektjei – és a milliárdok

A napokban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat, melyből kiderül, hogy milyen beruházásokkal tervez 2035 végéig az Orbán-kabinet. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletet Orbán Viktor miniszterelnök jegyzi, és tartalmaz egy vaskos listát „1. melléklet az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti ágazati beruházási tervek és a 2035. december 31. napjáig szóló állami beruházási keretprogram elfogadásáról szóló kormányhatározathoz" címmel. A Világgazdaság a héten már elkezdte ízekre szedni a dokumentumot, amelyben tízéves keretprogramba gyűjtötték össze a tervezett magyarországi beruházásokat.
A 71 oldalas dokumentumban feltüntetik, hogy
A közlönyben a jogi szaknyelv értelmezése után jól kivehető, hogy a miniszterelnök azt kéri Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszterrel szükség esetén vizsgálják felül, hogy minden forrás rendelkezésre áll-e, és ha kell, „készítsen előterjesztést a kormány részére a vonatkozó kormányhatározatok módosításáról, illetve visszavonásáról”.
Lázár Jánost egyszer már megkérte Orbán Viktor, hogy tegyen rendet a beruházásoknál, most szeptember végéig van ideje eleget tenni a miniszterelnök kérésének ezen a területen
– derül ki szintén a határozatból.
A kormány lassan két éve új mechanizmusban dönt a beruházásokról, egészen pontosan a beruházási keretprogram az irányadó, amely ágazati beruházási tervekre épül. A forrást az egyes projektekre a kormány évente biztosítja az Építési és Beruházási Minisztérium előirányzatán keresztül. A törvény alapján elfogadandó első állami építési beruházási keretprogram a 2035. december 31-ig tartó programozási időszakra szól – ezt láthatjuk végső határidőként a mellékletben is.
Egy óriási, hosszú távú beruházási programról szóló tervet látunk, gazdasági szemmel pedig megnyugtató, hogy a benne foglaltak alapján a kormány már idén ténylegesen számol az állami forrásból megvalósuló beruházások felpörgésével, noha a büdzsében eleve jelentős összegeket különített el különböző infrastrukturális fejlesztésekre – erről itt írtunk bővebben.
Anélkül is, hogy a mellékletben szereplő sok száz projektet egyesével végigvennénk, kirajzolódik, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít és fejlesztéseket hajt végre a rend- és honvédelem, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, a turizmus, a sport, a kultúra területén is, nagyon komoly összegeket oda csoportosítva:
Mint ismert, tavalyelőtt fogadták el az állami beruházások rendjéről szóló törvényjavaslatot, amely új alapokra helyezi az állami beruházásokat és ezzel együtt lényegében a teljes magyar építőipart. Lázár János építési és közlekedési miniszter a jogszabály előkészítése során sem rejtette véka alá, hogy céljuk volt egy patrióta törvény kidolgozása, amely helyzetbe hozza a hazai építőipari cégeket a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben. A kormány törekvése ugyanis, hogy magyar alapanyagból, magyar munkával, magyar szaktudással magyar profit előállítását segítsék elő.
De az új törvény megalkotásánál az is szempont volt, hogy a költségvetéshez igazítsák a fejlesztéseket, és a „kevesebből többet és jobbat” elv előtérbe helyezésével megakadályozzák a felesleges vagy fenntarthatatlan beruházások megvalósulását. A kormány célja ezenkívül az is, hogy életminőségben és épített környezetben is felzárkózzunk Nyugat-Európához, amihez az építőipar színvonalának emelésére van szükség. A jogszabályba egyébként 25 hazai szervezet 900 javaslatát építették be, ezenfelül nemzetközi benchmarkkutatást is végeztek, megvizsgálták az Európai Unió tagállamainak beruházási szabályozását vagy például a német vasúttársaság közbeszerzési gyakorlatát.
