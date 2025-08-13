Deviza
EUR/HUF395.26 -0.08% USD/HUF337.61 -0.34% GBP/HUF457.25 -0.05% CHF/HUF419.99 -0.04% PLN/HUF92.89 -0.05% RON/HUF78.08 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.08% EUR/HUF395.26 -0.08% USD/HUF337.61 -0.34% GBP/HUF457.25 -0.05% CHF/HUF419.99 -0.04% PLN/HUF92.89 -0.05% RON/HUF78.08 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,102.52 +0.07% MTELEKOM1,876 +0.11% MOL2,982 -0.54% OTP30,220 +0.4% RICHTER10,430 -0.19% OPUS583 -0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS164.5 +0.3% WABERERS5,240 +0.76% BUMIX9,229.66 +0.51% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,235.49 +0.22% BUX104,102.52 +0.07% MTELEKOM1,876 +0.11% MOL2,982 -0.54% OTP30,220 +0.4% RICHTER10,430 -0.19% OPUS583 -0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS164.5 +0.3% WABERERS5,240 +0.76% BUMIX9,229.66 +0.51% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,235.49 +0.22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
áram
Corvin
bevásárlóközpont
bezárás
pláza

Véget ért a dráma az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpontban - ma már kinyitnak a boltok

A bezárt budapesti pláza valamennyi boltja kedden leállt, totális volt a tanácstalanság. A Világgazdaság később megírta az okot és azt is, hogy a zárásig nem is találtak megoldást a problémára. Ma már úgy tűnik rendben nyithatnak az üzletek.
Dénes Zoltán
2025.08.13., 09:45

Személyes tapasztalatunk szerint, ma már rendben kinyithatnak a boltok az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpontban. Tegnap, lényegében egész nap nem tudták fogadni a vásárlókat a Corvin Plázában működő üzletek.

Bezárt budapesti pláza: nagy volt a baj, kiderült, mi történt.

Váratlanul bezárt Budapest egyik legnagyobb plázája kedden

Szerda reggel már láthatóan rendben készüldötek a nyitásra a plázában működő boltok. Tegnap este a bezárt budapesti bevásárlóközpont újranyitása teljesen bizonytalan volt. Ahogy arról a Világgazdaság elsőként beszámolt, kedden délelőtt 11 óra környékén szinte teljes egészében elment az áram a Corvin plázában. A beszámolók szerint a boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és a bejárathoz tett táblák tájékoztatják az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek.

A Corvin pláza meghatározó létesítmény a budapesti kiskereskedelemben. Még 2010. október 27-én nyílt meg a józsefvárosi Corvin sétányon, a Futó utca 37–45. szám alatt. Az épület építési költsége 375 millió euró volt, a beruházó a Dél-Pest mintegy 400 ezer fős lélekszámára méretezte a célközönségét. A bevásárlóközpont négyszintes, bruttó kiskereskedelmi alapterülete 34 600 négyzetméter. Bőven több mint száz különböző bolt és üzlethelyiség működik benne.

Jelentős próbléma volt a bezárt budapesti plázában

Lapunk tegnap este tudta meg, hogy a bezárásnak igen ennek súlyos oka van: áramszünet keletkezett, mert

a pláza mellett folyó építkezésen teljes egészében elvágtak egy kábelt, amelyen keresztül a Corvin is kapja a villamos energiát. 

Az Elmű szakemberei akkor már órák óta dolgoztak a probléma elhárításán. A tapasztalatok szerint végül reggelre sikerült megoldani a problémát, hiszen a pláza egészében már láthatóan volt áram és nyitásra készültek a bolt.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
áram

Véget ért a dráma az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpontban - ma már kinyitnak a boltok

A bezárt budapesti pláza valamennyi boltja kedden leállt, totális volt a tanácstalanság.
5 perc
közfelháborodás

Ételpazarlásba torkollt a McDonald’s új akciója

A gyorsétteremlánc akciója közfelháborodást keltett.
6 perc
meggy

Betett a fagy az idei meggytermésnek, ezért nőtt duplájára a mélyhűtött gyümölcs ára

Az exportkereslet is felfelé hajtotta az árakat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu