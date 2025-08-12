Deviza
EUR/HUF395.57 -0.04% USD/HUF338.64 -0.58% GBP/HUF457.67 0% CHF/HUF419.46 0% PLN/HUF92.89 -0.06% RON/HUF78.13 -0.02% CZK/HUF16.17 -0.02% EUR/HUF395.57 -0.04% USD/HUF338.64 -0.58% GBP/HUF457.67 0% CHF/HUF419.46 0% PLN/HUF92.89 -0.06% RON/HUF78.13 -0.02% CZK/HUF16.17 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,031.29 -0.15% MTELEKOM1,874 +1.41% MOL2,998 +1.01% OTP30,100 -1.31% RICHTER10,450 +0.48% OPUS584 -1.02% ANY8,000 0% AUTOWALLIS164 +0.92% WABERERS5,200 +1.96% BUMIX9,182.54 +0.43% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,230.57 +0.31% BUX104,031.29 -0.15% MTELEKOM1,874 +1.41% MOL2,998 +1.01% OTP30,100 -1.31% RICHTER10,450 +0.48% OPUS584 -1.02% ANY8,000 0% AUTOWALLIS164 +0.92% WABERERS5,200 +1.96% BUMIX9,182.54 +0.43% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,230.57 +0.31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Corvin
bezárt
Budapest
bevásárlóközpont
áramszünet
pláza

Váratlanul bezárt Budapest egyik legnagyobb plázája: nagy a baj, kiderült, mi történt – teljes a bizonytalanság az újranyitásról

Példátlan, ami történt a nagy bevásárlóközpontban. A bezárt budapesti pláza valamennyi boltja leállt, totális a tanácstalanság. A szolgáltató szakemberei órák óta dolgoznak, de egyelőre nincs megoldás.
Hecker Flórián
2025.08.12., 17:01

Továbbra sem tud vásárlókat fogadni a magyar főváros óriási bevásárlóközpontja. A bezárt budapesti pláza újranyitása teljesen bizonytalan.

Bezárt budapesti pláza, corvin
Bezárt budapesti pláza: nagy a baj, kiderült, mi történt

Ahogy arról a Világgazdaság elsőként beszámolt, kedden délelőtt 11 óra környékén szinte teljes egészében elment az áram a Corvin plázában. A beszámolók szerint a boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és a bejárathoz tett táblák tájékoztatják az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek.

A Corvin pláza meghatározó létesítmény a budapesti kiskereskedelemben. Még 2010. október 27-én nyílt meg a józsefvárosi Corvin sétányon, a Futó utca 37–45. szám alatt. Az épület építési költsége 375 millió euró volt, a beruházó a Dél-Pest mintegy 400 ezer fős lélekszámára méretezte a célközönségét. A bevásárlóközpont négyszintes, bruttó kiskereskedelmi alapterülete 34 600 négyzetméter. Bőven több mint száz különböző bolt és üzlethelyiség működik benne.

Bezárt budapesti pláza: óriási a baj

Jelenleg azonban semmi sem működik a lifteken és a fotocellás ajtókon kívül. Lapunk úgy tájékozódott, hogy ennek súlyos oka van: az áramszünet azért keletkezett, mert

a pláza mellett folyó építkezésen teljes egészében elvágtak egy kábelt,

amelyen keresztül a Corvin is kapja a villamos energiát. Az Elmű szakemberei órák óta dolgoznak a probléma elhárításán, de az bonyolult művelet. „Semmit sem tudunk, teljes a bizonytalanság. Könnyen lehet, hogy ma már nem áll helyre a szolgáltatás” – fogalmazott a történéseket ismerő forrás megkeresésünkre.

Ami külön problémát okoz, hogy a boltok egy része bezárni sem tud, mivel a biztonsági rácsok leengedéséhez áramra lenne szükség. Így az ottani alkalmazottak továbbra is várakoznak. A helyzet merőben szokatlan, még ha nem is példátlan.

 

Utoljára 2023 novemberében következett be hasonló áramszünet a Corvin plázában. Akkor egyik üzletet sem tudták kinyitni. Aznap reggel egy eladó azt nyilatkozta, hogy egyik kollégájuk órákra bent ragadt az üzletben. Ezúttal ilyen információ nem érkezett, de arról beszéltek, hogy ilyen hosszúságú áramkimaradás még nem volt a bevásárlóközpont 15 éves fennállása alatt.

Az egyik biztonsági őr kérdésünkre azt még megjegyezte, hogy évente egy-két órás áramszünet előfordul, de a jelenlegi jóval extrémebb. A pláza területén egyébként nem tapasztalható káosz, átjárható a látogatók számára, de vásárolni nem tudnak.

A hangosbemondóban időről időre türelmet kérnek az üzemeltetők, amíg megoldják a problémát.

Totális áramszünet következett be az éjjel, kétmillióan maradtak szolgáltatás nélkül: ez csak a kezdet, figyelmeztetést adtak ki a kubai meteorológusok
Havanna döntő része áram nélkül maradt egy elvonuló ciklon után.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
álhír

Szalai Piroska: ismét beindult az álhírgyár, de itt a valóság – Magyarország a világ élvonalában a reálkereset-növekedésben

Az OECD friss jelentése szerint Magyarország a negyedik legnagyobb reálkereset-növekedést érte el az idei első negyedévben az OECD-országok között, mégis a HVG arról írt, hogy sok munkavállaló bére csökkent.
2 perc
NextGenerationEU

Dömötör Csaba: rekordösszeg menne Ukrajnának az új uniós költségvetésből – cserébe kivéreztetnék a magyar gazdákat

A fideszes EP-képviselő szerint ezzel a magyar gazdák és a tagállamok mozgástere is jelentősen csökkenne.
2 perc
bezárt

Váratlanul bezárt Budapest egyik legnagyobb plázája: nagy a baj, kiderült, mi történt – teljes a bizonytalanság az újranyitásról

Példátlan, ami történt a nagy bevásárlóközpontban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu