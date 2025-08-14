Egyre agyafúrtabban kötnek utasbiztosítást a magyar turisták, és az utolsó pillanatra hagyják

Az utasbiztosítás-kötések legintenzívebb hónapja továbbra is a július, és ezt követi a szintén erős augusztus, derült ki a Posta Biztosító legfrissebb adataiból. Bár a biztosítások többségét az indulás előtti napokban kötik, az online felületeken jelentős az indulás napján történő kötések száma is – noha utasbiztosítás akár 180 nappal az indulás előtt is megköthető.

A biztosítást járatkésésekre is egyre gyakrabban kötjük / Fotó: Shutterstock

Az év során az utazásbiztosítások többsége 1-2 főre szól, de a nyári időszakban megugrik mind a biztosított utazók, mind az utazásra szánt napok száma. Ebben az időszakban gyakoriak az egy-másfél hetes utazások családdal, baráti társaságokkal, így a biztosítások átlagosan 3-4 főre terjednek ki ezekben a hónapokban. A Posta Biztosító utasbiztosítási ügyfeleinek több mint 90 százaléka európai célországba utazik. A nyári szezon legkedveltebb úti céljai Horvátország, Olaszország, Szlovénia, Montenegró, Albánia és Bosznia-Hercegovina.

Egyre tudatosabban kötnek biztosítást a magyarok

Egyre népszerűbbek azonban az utószezoni, szeptemberi nyaralások is, különösen a mediterrán térségben, ahol a klímaváltozás miatt sokszor még ilyenkor is nyári idő várja az utazókat – ráadásul a szállás- és repülőjegyárak is kedvezőbbek.

„Az utasbiztosítás szerepe ma már jóval túlmutat az alapfedezeteken. Ügyfeleink körében látjuk, hogy a külföldre utazók egyre tudatosabban keresik a biztosításokat az utazásaikhoz. A kiegészítő szolgáltatások népszerűsége is nő, az ügyfelek gyakrabban döntenek a teljes körű, extrákkal kiegészített védelem mellett, különösen

az értékes poggyász,

az okoseszközök,

az utazás zavartalansága

és az autós vagy repülős közlekedés

biztonsága érdekében. Az utazók ma már nem csak kötelező kiegészítőként, hanem az utazás fontos elemeként tekintenek az utasbiztosításra” – mondta Kovács Zsolt, a Posta Biztosító vezérigazgatója.

A digitális tér előretörésével a Posta Biztosítónál megkötött utasbiztosítások esetében is megfigyelhető az online tér felé való elmozdulás. Míg a 45 év alatti korosztály az online felületen, az 50 év felettiek továbbra is inkább személyesen, a Posta Biztosító értékesítő pontjain, a postákon kötik meg az utasbiztosítást.