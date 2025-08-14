Egyre agyafúrtabban kötnek utasbiztosítást a magyar turisták, és az utolsó pillanatra hagyják

Az utasbiztosítás-kötések legintenzívebb hónapja továbbra is a július, és ezt követi a szintén erős augusztus, derült ki a Posta Biztosító legfrissebb adataiból. Bár a biztosítások többségét az indulás előtti napokban kötik, az online felületeken jelentős az indulás napján történő kötések száma is – noha utasbiztosítás akár 180 nappal az indulás előtt is megköthető.
Az év során az utazásbiztosítások többsége 1-2 főre szól, de a nyári időszakban megugrik mind a biztosított utazók, mind az utazásra szánt napok száma. Ebben az időszakban gyakoriak az egy-másfél hetes utazások családdal, baráti társaságokkal, így a biztosítások átlagosan 3-4 főre terjednek ki ezekben a hónapokban. A Posta Biztosító utasbiztosítási ügyfeleinek több mint 90 százaléka európai célországba utazik. A nyári szezon legkedveltebb úti céljai Horvátország, Olaszország, Szlovénia, Montenegró, Albánia és Bosznia-Hercegovina.
Egyre népszerűbbek azonban az utószezoni, szeptemberi nyaralások is, különösen a mediterrán térségben, ahol a klímaváltozás miatt sokszor még ilyenkor is nyári idő várja az utazókat – ráadásul a szállás- és repülőjegyárak is kedvezőbbek.
„Az utasbiztosítás szerepe ma már jóval túlmutat az alapfedezeteken. Ügyfeleink körében látjuk, hogy a külföldre utazók egyre tudatosabban keresik a biztosításokat az utazásaikhoz. A kiegészítő szolgáltatások népszerűsége is nő, az ügyfelek gyakrabban döntenek a teljes körű, extrákkal kiegészített védelem mellett, különösen
biztonsága érdekében. Az utazók ma már nem csak kötelező kiegészítőként, hanem az utazás fontos elemeként tekintenek az utasbiztosításra” – mondta Kovács Zsolt, a Posta Biztosító vezérigazgatója.
A digitális tér előretörésével a Posta Biztosítónál megkötött utasbiztosítások esetében is megfigyelhető az online tér felé való elmozdulás. Míg a 45 év alatti korosztály az online felületen, az 50 év felettiek továbbra is inkább személyesen, a Posta Biztosító értékesítő pontjain, a postákon kötik meg az utasbiztosítást.
A leggyakoribb kárigények a betegségek és balesetek miatti orvosi ellátásokhoz kapcsolódnak, ezek kezeléséhez a biztosító asszisztencia-partnere 24 órás, magyar nyelvű segítségnyújtást biztosít a világ bármely pontján. Ezeket követik a poggyászkárok és a repülőgép késéséhez vagy a járattörléshez köthető bejelentések.
