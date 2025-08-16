Deviza
tömegközlekdés
pályafelújítás
Budapest
BKV
forgalmi rend változás
villamos

Mától nem úgy járnak a villamosok, mint szoktak: előre szót a BKV

A BKV augusztus 16. és 31. között több szakaszon villamospályát újít fel. Az 1-es villamos vonalán a Lurdy Ház és Közvágóhíd között, a 12-es és 14-es villamos vonalán pedig Angyalföld kocsiszínnél cserélik a síneket és kitérőket. A munkálatok forgalmirend-változással is járnak.
VG
2025.08.16, 03:08

Augusztus utolsó két hetében a pesti oldalon folytatja a BKV Budapest villamoshálózatának megújítását: a 1-es villamos vonalán, a Lurdy Ház és a Közvágóhíd között, valamint a 12-es és a 14-es villamosok vonalán, Angyalföld kocsiszín környezetében cserélik a szakemberek a pálya elhasználódott elemeit. Az augusztus 16. és 31. között zajló munkálatoknak köszönhetően a villamospálya tartósabb lesz, a tanév kezdetén pedig komfortosabb utazás várja a közlekedőket – közölte a BKV pénteken. 

A BKV villamospálya-felújítást végez augusztusban, a munkálatok forgalmirend-változással is járnak / Fotó: BKV

Az 1-es villamos vonalán a Lurdy Ház (Mester utca) és a Közvágóhíd közötti szakaszon a használatból adódóan az évek során a sínek elkoptak. A kivitelező most 1344 méter új sínt fektet le, és helyenként a zúzottkő ágyazatot is cseréli, valamint vágányszabályozást végez. A vágányzár alatt Közvágóhíd villamos megállónál, valamint a Népligetnél található váltószerkezetek elemei is megújulnak, ami gördülékenyebb forgalmat tesz lehetővé a későbbiekben.

A 12-es és a 14-es villamos vonalán Angyalföld kocsiszínnél több pályaelemet is kicserélnek a szakemberek augusztus utolsó két hetében. A munkálatok során két új kitérőt építenek be. A kibontásra váró kitérők erősen elhasználódtak, környezetükben az ágyazat elsárosodott, ezért komplett cseréjük időszerűvé vált. Az új kitérők tartósabbak és megbízhatóbbak, ami kevesebb váratlan forgalmi fennakadást jelent az utasok számára. A vágányzár idején a kocsiszín környezetében további kisebb karbantartási munkák is megvalósulnak, egyebek mellett a kocsiszín előtt egy váltórész cseréje.

A mostani beruházásokkal a BKV célja, hogy a villamosközlekedés gyorsabb, környezetbarátabb és kényelmesebb legyen, így az utasok nap mint nap élvezhessék a felújított infrastruktúra előnyeit – írták.

A felújítási munkálatok szükségszerűen forgalmi változásokkal járnak. Ezekről a BKK honlapján lehet tájékozódni.

