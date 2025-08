Magasabb fokozatba kapcsolja a BMW a vasúti logisztikát Debrecenben  

A Fatér Kisállomást is magában foglaló terminálfejlesztés nagy előrelépés, azonban a BMW szomszédságába tervezett intermodális terminál még így sincs teljesen készen. A kamionterminálra ugyanis, még csak most keresik a kivitelezőt, és még a vasúti terminál technológiai fejlesztése is folytatódik.

Vasúti logisztika nélkül nagy terhet róna a BMW-üzem a város közlekedésére / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A most átadott logisztikai infrastruktúra kizárólagosan költségvetési forrásból valósult meg. A 720 négyzetméteres irodaépület tűzi víztározóval és kamerarendszerrel rendelkezik,

erre egymilliárd forintot fordítottak,

11,6 milliárdból pedig megépült 8 vágány részben párhuzamos kialakításban, továbbá

közel 13 kilométernyi vasúti feslővezeték,

egy üzemi gyalogos-felüljáró,

valamint a közúti beléptető és ellenőrző rendszer.

A terminál technológiai fejlesztése két portáldaru rendszerbe állításával folytatódik. A fejlesztés a Debrecen – Macs közötti szakaszon csatlakozik az országos hálózatba, amit egy 15,2 kilométeres 2023-ban átadott pályaépítéssel készítettek fel a nagy ipari üzemek termelésbe állásától várhatóan ugrásszerűen megnövekvő terhelésre.

A most átadott beruházásnak viszont Pántya József az ÉKM út- és vasútfejlesztésért felelős helyettes államtitkár közlése szerint nem a vágányhálózat fejlesztése volt a célja, hanem a mindennapi működés színvonalának emelése, magasabb fokozatra kapcsolása.

Száztizennyolcmilliárd vasútfejlesztésre

Összességében azonban a hálózatfejlesztés is igen jelentősnek mondható Debrecen vonzáskörzetében, hiszen 118 milliárd forintért több mint 41 kilométernyi vasútfejlesztés valósult meg, illetve fog megvalósulni. Vagyis a beruházások nemcsak a BMW-t hivatottak kiszolgálni, de a térség, a város és az itt található gazdasági potenciálok támogatását is legalább ilyen mértékben célozzák – hangsúlyozta Pántya József.

A helyettes államtitkár közölte, a vasúti fejlesztési program keretében folyik és

a tervek szerint 2026 májusára elkészül Balmazújváros állomásának, vágányhálózatának teljes körű átépítése, illetve villamosítása.

Bírálati szakaszban van a Debrecen–Apafa–Mátészalka közötti vasúti szakasz rekonstrukciójának tervezésére kiírt pályázat, és

a Debrecen–Berettyóújfalu tervezési tender. Utóbbi tenderbontása augusztusban közepén várható,

a Debrecen–Nyíregyháza vasútvonal rekonstrukciójának kiviteli tendere pedig a következő egy-másfél hónapban jelenik meg.

Még idén kiírják a Debrecen–Balmazújváros–Hortobágy kerékpárút tervezési, valamint

a Hortobágy–Tiszafüred kerékpárút kivitelezési tenderét is.

A homokkerti felüljáró és annak kapcsolódó csomópontjai, valamint

a Kassai úti kapacitásbővítés is az ÉKM feladatlistáján szerepel, négy nagy forgalmú csomópont átépítése pedig már folyamatban van.

Vasúti logisztika nélkül extrém közúti terhelést jelentene a BMW belépése

Kósa Lajos országgyűlési emlékeztetett: az 1998-ban leváltott szocialista kormányzat annyira nem számolt Debrecennel mint logisztikai csomóponttal, hogy még az autópályát sem akarta arra vinni. Ezzel szemben szerinte ma Debrecen az ország egyik legnagyobb – ha nem a legnagyobb logisztikai központja, ami igényli az olyan vasúti logisztikai létesítményeket, mint a most átadott terminál. Vasúti logisztika – és a vasúti szállítmányozás kapacitásainak bekapcsolása – nélkül a többlet közlekedési terhelés nagymértékben megnehezítené a városlakók életét, hiszen

önmagában a BMW üzembe helyezése – ha csak a közútra terelnék – napi több ezer autóval, járműmozgással növelné meg a forgalmat

– mutatott rá az országgyűlési képviselő.