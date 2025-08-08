Deviza
kiserőmű
villamosenergia
Debrecen
BMW
naperőmű

Ez aztán a fejlemény: erőművet épít a BMW Debrecenben – napokon belül indul a beruházás

A napokban hozzákezd és jövő márciusra végez is debreceni egy kiserőmű építésével a BMW Manufacturing Hungary Kft. A BMW a megtermelt zöldáramot várhatóan elsősorban saját célra állítja majd elő.
B. H. L.
2025.08.08., 06:25
Fotó: MTI

A BMW Manufacturing Hungary Kft. – bizonyos feltételekkel – kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. A beruházás napokon belül, augusztus 18-án indulna, és 2026 február. 28-án zárulna a nyilvános közlés szerint. Ugyanettől a naptól már kereskedelmi üzemben is termelne a közúti gépjármű gyártására alapított, de kapcsolódó tevékenységként akkumulátor- és a szárazelem gyártásra is kész társaság naperőműve. Az engedély 2050. december 31-ig szól, mindazonáltal a létesítmény maradó élettartama további öt év félig évig, 2056. 02. 28-ig tartana.

BMW
A BMW debreceni gyárának energiaigényét segíti majd kielégíteni a naperőmű/ Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A magyarországi BMW további, hasonló beruházásra is készülhet annak alapján, hogy az erőmű neve Debrecen Carport 0260/1. A létesítmény visszwattos lesz, azaz olyan eszközzel fogják ellátni, amely megakadályozza, hogy az általa termelt villamos energia bekerüljön az országos villamosenergia-rendszerbe (VER). Ez azért üdvözlendő, mert a megtermelt áram esetleges be-, illetve visszatáplálása a VER-be extra feladatot róna a VER egyensúlyának fenntartójára. (Az erőmű az Opus Titász Áramhálózati Zrt. Ellátási területén működik majd.) A kiserőmű lényében az autógyár saját energiaigényének kielégítésére, nem pedig az országos villamosenergia-hálózatba történő betáplálásra épülne.

Ad a minőségre a BMW

Összes beépített teljesítményét 2, 2725 megawattra tervezik, ehhez

  • 4500 monokristályos napelemmodulra,
  • 15 inverterre
  • és 2 főtranszformátorra lesz szükség.

A várt energetikai hatásfoka 20,70 százalék, ami igen kedvező adat annak fényében, hogy Magyarországon a naperőművek átlagos hatásfoka 16 százalék körüli. Persze, egy konkrét naperőmű hatásfoka függ a telepítés körülményeitől és az alkalmazott technológiától.

A napelemtáblákat a Trina Solar az idén gyártotta, vagy gyártja. Érdekesség, hogy a világ több mint 170 országában, illetve régiójában működő kínai óriás részvételével létesült az a napokban átadott, nettó nulla kibocsátású rendszer is, amely egy adatközpontot lát el árammal a szélsőséges környezeti viszonyokkal jellemezhető Góbi sivatagban. A számítástechnikai központot nap-, szél- és energiatárolók működtetik, a telephely jelenleg évi 10 millió kilowattóra zöldáramot termel a július végi bejelentés szerint.

A BMW erőművéhez szükséges inverterek a szintén kínai Sungrow-tól érkeznek, a főtranszformátor és a kapcsolóberendezés pedig a Siemens Energy Kft-től.  

Ugrásra kész a gyár

A BMW magyarországi gyára Debrecen több mint 400 hektáros területén létesül présüzemmel, karosszéria-, fényező- és összeszerelő üzemmel, valamint akkumulátor-modulok összeszerelésével. A vállalat több mint 2 milliárd eurót (820 milliárd forintot) fektet be a telephelybe, amelyen kizárólag tisztán elektromos hajtású járműveket gyártanak majd. A termelés az összeszerelőüzem indításával kezdődik, a sorozatgyártás tervezett kezdete pedig 2025 vége. Először a Neue Klasse első modellje, az új BMW iX3 készül a kelet-magyarországi nagyvárosban. Évente mintegy 150 ezer autó készül majd az üzemben.

