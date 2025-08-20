Deviza
Boltok nyitvatartása: van pár megoldás, ha kifogynánk augusztus 20-án

A legtöbb kereskedelmi lánc zárva tart augusztus 20-án, de nagy szükségünk lenne valamire, azért tudunk vásárolni a nemzeti ünnepen is. Boltok már vannak benzinkutakon, ahogy az ügyeletes gyógyszertárak is nyitva szoktak lenni ilyenkor. A rendelős oldalak pörögnek, akciókkal csábítanak.
Németh Tamás
2025.08.20., 11:52

Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep. Bár országszerte ünnepségeket, kenyérszentelést és számos más rendezvényt szerveztek, 2025-ben nem lesz hosszú hétvége, mivel szerdai napra esik. Ez nem jelenti azt, hogy a boltok nyitvatartása se változna. 

Boltok: több lánc zárva tart, érdemes tájékozódni
Boltok: több lánc zárva tart, érdemes tájékozódni  Fotó: SPAR

Amivel viszont számolni kell, az az, hogy a korábbi évekhez hasonlóan módosul a hazai kiskereskedelmi láncok nyitvatartása szerdán, érdemes tehát a Világgazdaság által az alábbiakban összeállított lista szerint tervezni, ha vásárolni szeretnénk, a boltok máshogy lesznek nyitva:

  1. A SPAR tájékoztatása szerint szerdán a boltjai zárva lesznek, a hét többi napján a megszokott időben várják a vásárlókat. Ez alól a benzinkutakon található DeSpar üzletek lehetnek kivételek, közülük több egység is nyitva lesz a nemzeti ünnepen.
  2. A Penny közleményben tudatta, hogy üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat. Hozzátették, hogy a szünnap környéke remek alkalom lehet arra, hogy a családok beszerezzék az iskolakezdéshez szükséges alapfelszereléseket.
  3. A Tesco is azt a tájékoztatást adta, hogy valamennyi üzlete (hipermarketek és szupermarketek egyaránt) zárva tartanak szerdán.
  4. A Lidl egységei szintén nem lesznek nyitva augusztus 20-án, a többi napon azonban változatlan időben látogathatóak.
  5. Az Aldi boltjai is zárva lesznek a nemzeti ünnepen.
  6. A CBA és Príma üzleteknél is azt olvashatjuk, hogy szerdán nem nyitnak ki.
  7. Az Auchan szintén arról tájékoztatott, hogy áruházai az államalapítás ünnepén zárva tartanak.

A nemzeti ünnepre vonatkozóan nincsen olyan hatósági szabály, vagy rendelet, ami előírja, hogy zárva kell lenni. Egyénileg döntenek róla a boltok – írtuk meg korábban ebben a cikkünkben. Ezért például a töltőállomásokon kialakított boltokkal számolhatunk, a legtöbben élelmiszereket is árulnak, ahogy az ügyeletei rend szerint működő gyógyszertárak is nyitva szoktak lenni a nemzeti ünnepen, az egészségügyi ellátás is biztosított. Több vendéglátó egység, étterem vagy épp fagylaltozó is néhol meghosszabbított nyitvatartással várja a vendégeket.  Ezen a napon sokan pihennek, aminek része, hogy egy napra felfüggesztik a háztartások vezetését, a főzést - 

a piaci rést felfedezve az „ételrendelős oldalak" is bőven kínálnak akciókat, rárepültek a nemzeti ünnepre. 

Ha mindent beszereztük, 21 órakor kezdődik a nap fő attrakciója, a tűzijáték, amely Európa legnagyobbja. A 30 perces műsor alatt 46 ezer pirotechnikai effektet lőnek fel a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, 9 uszályról és 65 pontonról; idén is lesz továbbá fényfestés, lézerjáték és drónshow. A művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás, a látványtervet Seres Anikó készítette, a zenei aláfestést pedig Elek Norbert komponálta. 
 

Boltok után tűzijáték: komoly terv készült, ha kell, lépnek 
 

Az előadás hat felvonásból fog állni, az előző évi történelmi mese folytatásaként, a Duna-parton pedig a teljes látványtér hosszában kihangosítás szolgálja az élményt. Felhívják rá a figyelmet, hogy a középpontban idén is a biztonság áll: a rendezvény lebonyolításáért felelős operatív törzs már júniusban elkezdte munkáját. A tűzijáték levezényléséről minden részletre kiterjedő biztonsági terv készült, a program pedig – szükség esetén – bármelyik pillanatban leállítható.

 

