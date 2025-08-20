Boltok nyitvatartása: van pár megoldás, ha kifogynánk augusztus 20-án

Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep. Bár országszerte ünnepségeket, kenyérszentelést és számos más rendezvényt szerveztek, 2025-ben nem lesz hosszú hétvége, mivel szerdai napra esik. Ez nem jelenti azt, hogy a boltok nyitvatartása se változna.
Amivel viszont számolni kell, az az, hogy a korábbi évekhez hasonlóan módosul a hazai kiskereskedelmi láncok nyitvatartása szerdán, érdemes tehát a Világgazdaság által az alábbiakban összeállított lista szerint tervezni, ha vásárolni szeretnénk, a boltok máshogy lesznek nyitva:
A nemzeti ünnepre vonatkozóan nincsen olyan hatósági szabály, vagy rendelet, ami előírja, hogy zárva kell lenni. Egyénileg döntenek róla a boltok – írtuk meg korábban ebben a cikkünkben. Ezért például a töltőállomásokon kialakított boltokkal számolhatunk, a legtöbben élelmiszereket is árulnak, ahogy az ügyeletei rend szerint működő gyógyszertárak is nyitva szoktak lenni a nemzeti ünnepen, az egészségügyi ellátás is biztosított. Több vendéglátó egység, étterem vagy épp fagylaltozó is néhol meghosszabbított nyitvatartással várja a vendégeket. Ezen a napon sokan pihennek, aminek része, hogy egy napra felfüggesztik a háztartások vezetését, a főzést -
a piaci rést felfedezve az „ételrendelős oldalak" is bőven kínálnak akciókat, rárepültek a nemzeti ünnepre.
Ha mindent beszereztük, 21 órakor kezdődik a nap fő attrakciója, a tűzijáték, amely Európa legnagyobbja. A 30 perces műsor alatt 46 ezer pirotechnikai effektet lőnek fel a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, 9 uszályról és 65 pontonról; idén is lesz továbbá fényfestés, lézerjáték és drónshow. A művészeti koncepciót Iványi Árpád és Réti Barnabás, a látványtervet Seres Anikó készítette, a zenei aláfestést pedig Elek Norbert komponálta.
Az előadás hat felvonásból fog állni, az előző évi történelmi mese folytatásaként, a Duna-parton pedig a teljes látványtér hosszában kihangosítás szolgálja az élményt. Felhívják rá a figyelmet, hogy a középpontban idén is a biztonság áll: a rendezvény lebonyolításáért felelős operatív törzs már júniusban elkezdte munkáját. A tűzijáték levezényléséről minden részletre kiterjedő biztonsági terv készült, a program pedig – szükség esetén – bármelyik pillanatban leállítható.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.