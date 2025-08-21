Deviza
busz
BKK-BKV
Budapest

Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál

A vizsgált járművek vonatkozásában komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény. Kevés busz ment át a vizsgán, jelentősen csökkent a használható buszok száma.
VG
2025.08.21., 08:35

Budapest Főváros Kormányhivatala azért rendelt el azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést, mert az utóbbi napokban több BKV autóbusz is kigyulladt – veszélyeztetve ezzel az utasok életét és biztonságát — közölte a kormányhivatal. 

busz, Budapest, tömegközlekedés, busz, BKV,BKK
A fővárosi buszok ellenőrzése befejeződött — végzetes hibákra derült fény / Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook oldala

A kormányhivatal műszaki ellenőrei az autóbuszok karbantartásért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén tartottak vizsgálatokat, amelyek alapvető szempontja volt, hogy a mindennapi forgalomban részt vevő járművek állapotát mérjék fel. 

A vizsgált járművek vonatkozásában komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény. 

A kormányhivatal munkatársai az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, a járművek 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, továbbá a járművek 28 százalékánál rendeltek el azonnali javítást. Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

Szentkirályi Alexandra megütközött a budapesti buszok borzalmas kigyulladásán, azonnali kivizsgálást követel

Buszok végveszélyben

A legjellemzőbb hiányosságok közé tartoztak az akár tűzveszély kialakulásához vezető olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota. A vizsgálatok több esetben az utastér rendeltetéstől eltérő állapotára (ülések rögzítése, kapaszkodókkal kapcsolatos problémák) és a kötelező tartozékok (kitámasztó ékek, porral oltó eszközök) hiányára, illetve lejárt érvényességére is rámutattak.

A kormányhivatal, mint közlekedési hatóság a jövőben is minden intézkedést megtesz a Budapesten utazók biztonsága érdekében és a most ellenőrzött járművek műszaki állapotát is nyomon fogja követni.

