Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál

Budapest Főváros Kormányhivatala azért rendelt el azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést, mert az utóbbi napokban több BKV autóbusz is kigyulladt – veszélyeztetve ezzel az utasok életét és biztonságát — közölte a kormányhivatal.
A kormányhivatal műszaki ellenőrei az autóbuszok karbantartásért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén tartottak vizsgálatokat, amelyek alapvető szempontja volt, hogy a mindennapi forgalomban részt vevő járművek állapotát mérjék fel.
A vizsgált járművek vonatkozásában komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény.
A kormányhivatal munkatársai az ellenőrzött autóbuszok 22 százalékát a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, a járművek 28 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, továbbá a járművek 28 százalékánál rendeltek el azonnali javítást. Az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.
A legjellemzőbb hiányosságok közé tartoztak az akár tűzveszély kialakulásához vezető olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota. A vizsgálatok több esetben az utastér rendeltetéstől eltérő állapotára (ülések rögzítése, kapaszkodókkal kapcsolatos problémák) és a kötelező tartozékok (kitámasztó ékek, porral oltó eszközök) hiányára, illetve lejárt érvényességére is rámutattak.
A kormányhivatal, mint közlekedési hatóság a jövőben is minden intézkedést megtesz a Budapesten utazók biztonsága érdekében és a most ellenőrzött járművek műszaki állapotát is nyomon fogja követni.
