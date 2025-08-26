Vizsgálódnak a kigyulladt buszok miatt, döbbenetes a „kórkép", többet ki sem engedtek a forgalomba

A Budapesten közösségi közlekedéssel utazók biztonsága érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala, közlekedési hatóságként újabb, a lehető legtöbb BKV autóbuszt érintő, átfogó műszaki ellenőrzést rendelt el — közölte Budapest Főváros Kormányhivatala.

A kigyulladó buszok ügyében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali teljes kivizsgálást rendelt el / Fotó: Szentkirályi Alexandra / Facebook

Két nap alatt négy busz

Mint ismeretes, az elmúlt időszakban négy BKV autóbusz gyulladt ki Budapesten. Az emiatt elrendelt azonnali vizsgálat lesújtó és aggasztó eredménnyel zárult, több veszélyes hiányosságokat tárt fel az autóbuszok vonatkozásában. Szentkirályi Alexandra, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője azonnal követelte egy teljeskörű és azonnali vizsgálatra a kigyulladt BKK-buszok kapcsán – erről Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán nyilatkozott.

Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál

Szúrópróbaszerű ellenőrzés

Emlékezetes, a kormányhivatal műszaki ellenőrei az azonnali, szúrópróba szerű műszaki ellenőrzés során az autóbuszok karbantartásáért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén összesen 40, a mindennapi közlekedésben résztvevő járművet vizsgáltak át. A vizsgált járműveknek mindösszesen 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.

További vizsgálatok

Sára Botond, Budapest Főváros főispánja a történtek után további vizsgálatokat rendelt el. Facebookon közölte, hogy az első vizsgálat során két nap alatt negyven buszt ellenőriztek le.

Emlékeztetett, hogy a kormányhivatal műszaki ellenőrei az azonnali, szúrópróba szerű műszaki ellenőrzés során az autóbuszok karbantartásáért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV négy telephelyén összesen 40, a mindennapi közlekedésben résztvevő járművet vizsgáltak át.

Ezeknek a 22 százaléka alkalmatlan volt az utasok szállítására, ezért törölték azok műszaki érvényességét. Azonnali javítás elrendelésére a járművek 28 százalékának esetében volt szükség, szintén 28 százalékot 30 napon belüli műszaki szemlére köteleztek.