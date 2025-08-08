Deviza
Megérkeztek: Budapesten vannak a BYD csúcsmodern elektromos buszai – de az utasok még várhatnak rájuk – fotó

A járművekből összesen 70 érkezik a magyar fővárosba, ám egyelőre csak négy érkezett még meg. A BYD elektromos buszok a BKK múlt havi közlése szerint jövő tavasszal állnak csak forgalomba.
K. B. G.
2025.08.08, 07:39

Már megérkezett a BYD első 4 darab BYD elektromos busza Budapestre – közölte csütörtökön az ArrivaBus Kft. Facebook oldalán, miután a múlt hónapban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tájékoztatott, hogy a 20 csuklós és 50 szóló elektromos busz gyártása már zajlik Kínában és azok jövő tavasszal állhatnak forgalomba.

ArrivaBus, busz, bkk
A BYD elektromos busza Budapesten/Fotó: ArrivaBus Kft.

Most az ArrivaBus azt írta, hogy a négy busz érkezése után a járművek technikai felkészítése kezdődik el, és hamarosan kezdetét veszi a járművezetők képzése is. 

Az érkező buszokat köszöntve Körmendi Anikó, az Arriva Hungary vezérigazgatója elmondta, hogy ez egy újabb lépés a fenntartható közlekedés felé, amin büszkén haladnak előre.

A BYD elektromos buszokat az ArrivaBus flotta- és teljesítménymenedzsment vezetője, Sarkadi Viktor is megtekintette és  csapatával azon dolgozik, hogy megfelelően felkészítsék őket az ütemezett indulásra. A felkészítés tapasztalatait pedig a flotta további érkező buszainál is fel tudják majd használni.

Az ArrivaBus közlése szerint a fenntartható, vadonatúj blade akkutechnológiás buszok nemcsak tisztábbak, de csendesebbek is és hamarosan szolgálatba is állnak. A BKK múlt hónapban azt is elárulta, hogy a BYD elektromos buszai 

  • a belvárosi vonalakon, 
  • a budai hegyvidéken, 
  • a Rákóczi úton, 
  • illetve a 105-ös és 210-es autóbuszvonalon lehet majd utazni.

A BKK szerint ezek a zéró emissziós, teljesen elektromos meghajtással felszerelt, klimatizált, tágas belső térrel rendelkező járművek magyar megrendelésre készülnek.

Borítókép: BKK / Nyirő Simon

