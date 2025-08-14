Mától hosszú ideig nem lesznek elérhetők egy nagybank szolgáltatásai

A korszerűsítések ideje alatt a CIB Bank több szolgáltatása nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető – írja a pénzintézet honlapján szereplő tájékoztató alapján az Origo.
Leállások a CIB Banknál az alábbi időpontokban lesznek ebben a hónapban
2025. 08. 14., 22:00–2025. 08. 15., 05:00 közötti időszakban
A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.
Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.
2025. 08. 23., 22:00–2025. 08. 24., 08:00 közötti időszakokban
Teljes szolgáltatás-kiesés várható a CIB kártyákkal végzett bármilyen (ATM, POS, online/internetes) tranzakciók és a CIB ATM-eken és CIB POS terminálokon végzett tranzakciók esetén.
Az azonnali átutalási kérelmek és a fizetési kérelmek fogadása és indítása, valamint a másodlagos azonosító rögzítése, meghosszabbítása, törlése szünetel. Ezen időszak alatt azonnali forint átutalási megbízások indítására, ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is, és a másodlagos számlaazonosítók kezelésére nem lesz lehetőség, továbbá a fizetési kérelem (qvik-kérelem) szolgáltatás sem lesz elérhető (fizetési kérelem indítása / elutasítása / jóváhagyása nem lesz lehetséges). Az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetel, a megbízások visszautasításra kerülnek.
A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, az Ecommerce, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető.
Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.
