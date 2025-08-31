A City Grill, avagy az első magyarországi gyorsétteremlánc története

A nyolcvanas évek derekán létrehozták Magyarországon a City Grill gyorsétteremláncot, amely az akkoriban világszerte egyre jobban terjedő franchise üzleti modellel működött, és viszonylag modern designelemekkel, valamint egységes arculattal alakították ki a hálózat egységeit. A vendégek az oly sokat emlegetett amerikai életérzést keresték, amikor betértek az éttermekbe, ahol hamburgerrel (City burger), sült krumplival, amerikainak vélt sült kolbásszal, ketchuppal és Coca-Colával várták őket. Az ételeket az akkoriban még újdonságnak számító, egyszer használatos, habosított műanyagból készült dobozokba csomagolták, és adtak a kiszolgálásra olyan szempontból is, hogy a pincérnők csinos formaruhát viseltek, narancssárga egyenruhájukat a Budapesti Divatszalon szállította – írja az Origo.
Gyakorlatilag mindenben a McDonald’s felépítését és működését másolták, de igyekeztek a magyar igényekhez igazítani az ételkínálatot, így jelent meg a hamburgerben a csalamádé, és emiatt készült buciból, továbbá így került be a választékba a rétes és a panírozott palacsinta is.
A későbbi étteremlánc első egysége gyakorlatilag egy 1980-ban megnyitott büfé volt a Kálvin téren, állófogyasztással. A választék gombával töltött rántott palacsintából, húsos, májas, gombás, velős melegszendvicsekből, hamburgerből, hot dogból, valamint lecsóval, vagdalt sonkával és reszelt sajttal kínált magyaros lángosból állt. Az első igazi étterem 1984. január elsején nyitott meg a Jászai Mari téren, a mai McDonald’s helyén.
A következő év tavaszán nyílt meg az újabb egységük a Bajcsy-Zsilinszky út és az Alkotmány utca sarkán. A korabeli MTI-tudósítás McDonald’s jellegű gyorsbüfének titulálta az éttermet, és hozzátette: a kínálatban szereplő 14 különböző ételt és italt a rendeléstől számított három percen belül kiszolgálják.
Ekkor a lánc gyors bővülésnek indult, hiszen ugyanebben az évben további City Grill éttermek nyíltak meg a fővárosban:
1986-től vidéken is megjelent a City Grill, először Kazincbarcikán, majd Kaposváron, Ózdon, Balatonszántódon, Egerben és Sopronban nyíltak éttermek.
Elhelyezkedésének köszönhetően a Váci utcai étterem lett a legforgalmasabb, és a cég ennek apropóján felvette a Taverna nevet.
A Taverna Vendéglátó Vállalat 1985-ben 90 millió forintos nyereséget ért el, ami napjainkban több milliárd forintot jelentene. A Taverna vezetői azonban megérezhettek valamit az „új idők új szeleiből”, és ráéreztek arra, hogy elérkeztek a vállalat növekedésének határára, ezért úgy döntöttek, sorban eladják az éttermek franchise-jogait. Bár elég sokat kértek értük, az érdeklődés mégis hatalmas volt, hiszen a City Grill akkoriban nagy népszerűségnek örvendett, sokak szemében a jómódú nyugati fogyasztói társadalom megtestesítői voltak ezek az éttermek.
Ma már tudjuk:
jobb nem is lehetett volna az időzítés, ugyanis a Kádár-diktatúra utolsó éveiben megérkezett Magyarországra a gyorséttermek amerikai nagyágyúja, a McDonald’s, és ráadásul a legforgalmasabb City Grill étterem tőszomszédságában nyitotta meg első itteni egységét, a Régiposta utcában, 1988 áprilisában.
Ekkorra azonban már több éttermüktől sikerült megválniuk. A cég utolsó éveinek történetét ide kattintva mutatjuk be.
