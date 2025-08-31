A City Grill, avagy az első magyarországi gyorsétteremlánc története

A nyolcvanas évek derekán létrehozták Magyarországon a City Grill gyorsétteremláncot, amely az akkoriban világszerte egyre jobban terjedő franchise üzleti modellel működött, és viszonylag modern designelemekkel, valamint egységes arculattal alakították ki a hálózat egységeit. A vendégek az oly sokat emlegetett amerikai életérzést keresték, amikor betértek az éttermekbe, ahol hamburgerrel (City burger), sült krumplival, amerikainak vélt sült kolbásszal, ketchuppal és Coca-Colával várták őket. Az ételeket az akkoriban még újdonságnak számító, egyszer használatos, habosított műanyagból készült dobozokba csomagolták, és adtak a kiszolgálásra olyan szempontból is, hogy a pincérnők csinos formaruhát viseltek, narancssárga egyenruhájukat a Budapesti Divatszalon szállította – írja az Origo.

Az egykori City Grill cégére, a gyorsétteremlánc elsőként megnyitott éttermének homlokzatán / Fotó: Magyar Nemzeti Digitális Archívum

Gyakorlatilag mindenben a McDonald’s felépítését és működését másolták, de igyekeztek a magyar igényekhez igazítani az ételkínálatot, így jelent meg a hamburgerben a csalamádé, és emiatt készült buciból, továbbá így került be a választékba a rétes és a panírozott palacsinta is.

Egy büfével indult a City Grill

A későbbi étteremlánc első egysége gyakorlatilag egy 1980-ban megnyitott büfé volt a Kálvin téren, állófogyasztással. A választék gombával töltött rántott palacsintából, húsos, májas, gombás, velős melegszendvicsekből, hamburgerből, hot dogból, valamint lecsóval, vagdalt sonkával és reszelt sajttal kínált magyaros lángosból állt. Az első igazi étterem 1984. január elsején nyitott meg a Jászai Mari téren, a mai McDonald’s helyén.

A következő év tavaszán nyílt meg az újabb egységük a Bajcsy-Zsilinszky út és az Alkotmány utca sarkán. A korabeli MTI-tudósítás McDonald’s jellegű gyorsbüfének titulálta az éttermet, és hozzátette: a kínálatban szereplő 14 különböző ételt és italt a rendeléstől számított három percen belül kiszolgálják.

Ekkor a lánc gyors bővülésnek indult, hiszen ugyanebben az évben további City Grill éttermek nyíltak meg a fővárosban:

a vásárcsarnokkal szemben, a Tolbuhin (ma: Vámház) körúton,

a Szent István körúti Berlin Vendéglátó Üzletház egyik részében és

a Váci utcai Taverna szállodában.

1986-től vidéken is megjelent a City Grill, először Kazincbarcikán, majd Kaposváron, Ózdon, Balatonszántódon, Egerben és Sopronban nyíltak éttermek.