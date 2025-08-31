Deviza
A City Grill, avagy az első magyarországi gyorsétteremlánc története

Ma már talán csak az idősebb korosztályok képviselői emlékeznek arra, hogy a nyolcvanas évek közepétől működött Magyarországon egy amerikai mintára létrehozott gyorsétteremlánc. A City Grill a Mcdonald’sot másolta, ám ételeiket a magyar ízlésvilághoz igazította. A kezdeti sikerek után azonban a nagy amerikai konkurens megjelenésével megkezdődött a haláltusája.
Világgazdaság
2025.08.31., 22:21
Fotó: Magyar Nemzeti Digitális Archívum

A nyolcvanas évek derekán létrehozták Magyarországon a City Grill gyorsétteremláncot, amely az akkoriban világszerte egyre jobban terjedő franchise üzleti modellel működött, és viszonylag modern designelemekkel, valamint egységes arculattal alakították ki a hálózat egységeit. A vendégek az oly sokat emlegetett amerikai életérzést keresték, amikor betértek az éttermekbe, ahol hamburgerrel (City burger), sült krumplival, amerikainak vélt sült kolbásszal, ketchuppal és Coca-Colával várták őket. Az ételeket az akkoriban még újdonságnak számító, egyszer használatos, habosított műanyagból készült dobozokba csomagolták, és adtak a kiszolgálásra olyan szempontból is, hogy a pincérnők csinos formaruhát viseltek, narancssárga egyenruhájukat a Budapesti Divatszalon szállította – írja az Origo

City Grill
Az egykori City Grill cégére, a gyorsétteremlánc elsőként megnyitott éttermének homlokzatán / Fotó: Magyar Nemzeti Digitális Archívum

Gyakorlatilag mindenben a McDonald’s felépítését és működését másolták, de igyekeztek a magyar igényekhez igazítani az ételkínálatot, így jelent meg a hamburgerben a csalamádé, és emiatt készült buciból, továbbá így került be a választékba a rétes és a panírozott palacsinta is.

Egy büfével indult a City Grill

A későbbi étteremlánc első egysége gyakorlatilag egy 1980-ban megnyitott büfé volt a Kálvin téren, állófogyasztással. A választék gombával töltött rántott palacsintából, húsos, májas, gombás, velős melegszendvicsekből, hamburgerből, hot dogból, valamint  lecsóval, vagdalt sonkával és reszelt sajttal kínált magyaros lángosból állt. Az első igazi étterem 1984. január elsején nyitott meg a Jászai Mari téren, a mai McDonald’s helyén.

A következő év tavaszán nyílt meg az újabb egységük a Bajcsy-Zsilinszky út és az Alkotmány utca sarkán. A korabeli MTI-tudósítás McDonalds jellegű gyorsbüfének titulálta az éttermet, és hozzátette: a kínálatban szereplő 14 különböző ételt és italt a rendeléstől számított három percen belül kiszolgálják.

Ekkor a lánc gyors bővülésnek indult, hiszen ugyanebben az évben további City Grill éttermek nyíltak meg a fővárosban:

  • a vásárcsarnokkal szemben, a Tolbuhin (ma: Vámház) körúton,
  • a Szent István körúti Berlin Vendéglátó Üzletház egyik részében és
  • a Váci utcai Taverna szállodában.

1986-től vidéken is megjelent a City Grill, először Kazincbarcikán, majd Kaposváron, Ózdon, Balatonszántódon, Egerben és Sopronban nyíltak éttermek.

City Grill
A City Grill magyaros hamburgere / Fotó: Magyar Nemzeti Digitális Archívum

Elhelyezkedésének köszönhetően a Váci utcai étterem lett a legforgalmasabb, és a cég ennek apropóján felvette a Taverna nevet.

A McDonald’sszal nem tudott versenyezni a magyar gyorsétteremlánc

A Taverna Vendéglátó Vállalat 1985-ben 90 millió forintos nyereséget ért el, ami napjainkban több milliárd forintot jelentene. A Taverna vezetői azonban megérezhettek valamit az „új idők új szeleiből”, és ráéreztek arra, hogy elérkeztek a vállalat növekedésének határára, ezért úgy döntöttek, sorban eladják az éttermek franchise-jogait. Bár elég sokat kértek értük, az érdeklődés mégis hatalmas volt, hiszen a City Grill akkoriban nagy népszerűségnek örvendett, sokak szemében a jómódú nyugati fogyasztói társadalom megtestesítői voltak ezek az éttermek. 

Ma már tudjuk: 

jobb nem is lehetett volna az időzítés, ugyanis a Kádár-diktatúra utolsó éveiben megérkezett Magyarországra a gyorséttermek amerikai nagyágyúja, a McDonald’s, és ráadásul a legforgalmasabb City Grill étterem tőszomszédságában nyitotta meg első itteni egységét, a Régiposta utcában, 1988 áprilisában. 

Ekkorra azonban már több éttermüktől sikerült megválniuk. A cég utolsó éveinek történetét ide kattintva mutatjuk be. 

