Óriási beruházásba kezd a legnagyobb magyar lakásfejlesztő, de nem Magyarországon

Miután egyre több magyar érdeklődik spanyolországi ingatlan vásárlása iránt, a legnagyobb hazai lakásfejlesztő a Cordia is építkezik az országban, és a tervek szerint több ütemben 500 lakást húz fel a 360° by Cordia projekt keretében – derül ki a vállalat hétfői közleményéből.

A beruházás látványterve / Fotó: Cordia

Nem ez a Cordia első spanyol fejlesztése

A Cordia felidézte, hogy a mostani építkezést megelőzte a cég 116 lakásos, Fuengirola városában épült Jade Tower, mely a Futureal-csoporthoz tartozó vállalkozás első spanyolországi projektje volt, és melynek sikere után döntöttek az újabb fejlesztés mellett.

Az új beruházás az előzőhöz hasonlóan a Costa del Solon, a Marbellához közeli Mijas városában épül egy festői domboldalon.

A fejlesztés első ütemében hat négyszintes épületben 71 lakást alakítanak ki, melyek között lesz 1, 2 és 3 hálószobás, valamint 4 hálószobás penthouse lakások. A közlemény szerint valamennyi lakáshoz terasz, a földszinti lakásokhoz pedig kert is tartozik.

Második otthonnak és befektetéseknek is jó lehetőség

Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke elmondta, hogy korábbi tapasztalataik alapján arra számítanak, hogy a magyar vásárlók az év során több hónapot is eltöltenek majd az ingatlanokban, azokat második otthonukként használják majd, de az épülő lakások bérbeadásra is jó választást jelentenek.

Ezt segítheti, hogy a fejlesztés mindössze öt percre található Mijas Costa strandjaitól, de közel van Fuengirolához, Marbellához, valamint Málaga városához és a málagai nemzetközi repülőtér is csak 20 percre van autóval.