Reagált a bevásárlóközpont – ezért álltak le az üzletek

A Corvin Plaza is megerősítette, hogy váratlan áramkimaradás miatt zárt be a bevásárlóközpont összes boltja. Az áramkimaradás okát még nem tudni.
VG
2025.08.12, 13:25
Frissítve: 2025.08.12, 13:55

A Corvin Plaza üzletei továbbra is zárva tartanak, azóta viszont kiderült, hogy valóban nem várt áramkimaradásról van szó. Már a bevásárlóközpont oldalán is közzétették, dolgoznak a probléma elhárításán.

Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

A Corvin Plaza közlése szerint  jelenleg technikai okok miatt áramkimaradás tapasztalható. Szakembereik pedig már dolgoznak a hiba elhárításán, hogy a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon a megszokott működés. A Corvin üzleteiben dolgozók arról számoltak be, hogy 

délelőtt 11 órakor egyik pillanatról a másikra elsötétült az épület,

a biztonsági őrök pedig körbejárták a bevásárlóközpontot és megkérték a dolgozókat, hogy ne fogadjanak vevőket. Az még mindig nem derült ki, mi okozta az áramszünetet. A Világgazdaság megkereste a bevásárlóközpontot a leállás miatt, de még nem reagáltak.

Utoljára 2023 novemberében volt tapasztalható hasonló leállás a Corvin Plazában. Akkor áramszünet miatt egyik üzletet sem tudták kinyitni. Aznap reggel egy eladó azt nyilatkozta, hogy egyik kollégájuk órákra bent ragadt az üzletben.

