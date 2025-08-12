Leálltak a boltok az egyik nagy budapesti bevásárlóközpontban – nincs kiszolgálás

A Corvin Plaza boltjaira sötétség telepedett kedden délelőtt, amikor úgy tűnik, hogy a teljes épületben elment az áram. A beszámolók szerint a boltok üresek voltak: biztonsági őrök, becsukott ajtók és bejáratba tett táblák tájékoztatják az arra járókat, hogy az üzletek ideiglenesen nem üzemelnek.

Leálltak a Corvin Plaza üzletei – nincs kiszolgálás / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

Lapunk megkereste a Corvin Plaza üzemeltetését, mi lehet az áramszünet oka. Amint értesülünk a fejleményekről, beszámolunk róla.

Utoljára 2023 novemberében volt tapasztalható hasonló leállás a Corvin Plazában. Akkor áramszünet miatt egyik üzletet sem tudták kinyitni. Aznap reggel egy eladó azt nyilatkozta, hogy egyik kollégájuk órákra bent ragadt az üzletben.