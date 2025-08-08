A cseddel már több pénzt lehet keresni, mint a munkahelyen? Mutatjuk, hogyan lehetséges

A kormányfő péntek reggel a Kossuth rádióban kijelentette, hogy Magyarország közelít ahhoz a ponthoz, ahol anyagi értelemben rövid távon sem járnak rosszabbul azok, akik gyermeket vállalnak, mint akik nem.
Orbán Viktor arról is beszélt, a kormány célja, hogy olyan családbarát politikát folytasson, amelynek eredményeként a vágyott gyerekek megszületnek, és aki gyermeket akar, az nem anyagi nehézséget vesz a nyakába, hanem egy elviselhető kihívás előtt találja magát.
Hozzátette, hogy a jövőbeli Magyarországon pedig ha valaki gyereket vállal, akkor még anyagilag jobban is jár. Azt is mondta, hogy itt még nem tart az ország, de
már közelít ahhoz a ponthoz, hogy anyagi értelemben rövid távon sem jár rosszabbul valaki, ha gyermeket vállal, mintha nem.
A kormányfő arról is beszélt, hogy Nyugat-Európa a népesedési problémákra migrációval válaszolt, mert azt gondolták, hogy „darab, darab, és ha nincs saját gyerek, akkor majd pótoljuk a migránssal”.
Kiemelte, hogy Magyarország nem erre az ösvényre lépett, hanem úgy döntött, hogy inkább elmozdítja a fiatalok elől a családalapítást nehezítő anyagi akadályokat. Hangsúlyozta: a nyugatiak azt akarják, hogy Magyarország is legyen bevándorlóország, azonban bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot.
Közölte:
Kiemelte, hogy
ha valaki cseden van, azaz a gyereke megszületése utáni első félévet tölti otthon, akkor előfordulhat, hogy több pénzt kap, mintha egyébként dolgozna.
Elmondta azt is, hogy a gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésével júliustól egymillió családban nőtt a jövedelem.
és ez január 1-jétől még egyszer meg fog történni, azaz
„Ennek eredményeképpen évente egy család kasszájában 1 millió, 1 millió 200 ezer forinttal több jövedelem keletkezik” – közölte Orbán Viktor.
A jelenlegi szabályozás szerint a csecsemőgondozási díj (csed) a szülési szabadság időtartamára járó, biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátás.
A 24 hetes szülési szabadság időtartamából két hetet kötelező igénybe venni, a szülési szabadságot pedig úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen.
A csed összege az édesanya korábbi jövedelmének figyelembevételével megállapított naptári napi alap 100 százaléka.
Az ellátás folyósítása mellett jelenleg keresőtevékenységet nem lehet folytatni. Ezen változtat majd nyártól a kormány. A javaslat szerint a kormány 2025. július 1-jétől vezetné be a csed extrát, az intézkedés már a folyó ellátásokra is vonatkozna.
Az újabb családbarát módosítás főként azoknak az anyáknak nyújthat segítséget, akiknek ügyfélkörük megtartása miatt kiemelten fontos, hogy mielőbb vissza tudjanak térni dolgozni anélkül, hogy ezzel elveszítenék a gyermek után járó ellátást.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy júliusban elindult a gyed extra mintájára a csed extra is, mellyel főképp azoknak az anyáknak a kérését teljesítették, akik kialakult ügyfélkörrel rendelkeznek, és kisgyermekük mellett valamennyit tudnak dolgozni.
Ők a gyermek 90 napos kora után visszatérhetnek dolgozni, a bérük mellett pedig a csedet 70 százalékos mértékben kapják tovább.
Október elsején indul a háromgyermekes anyák szja-mentessége, januártól pedig több lépésben bevezetik a kétgyermekes anyák szja-mentességét.
Szintén jövőre válik teljessé a családi adókedvezmény duplázása, így 2026 januárjától már egy gyermek esetében havonta 20 ezer, két gyermeknél 80 ezer, három gyermeknél 198 ezer forint, további gyermek esetében pedig további 66 ezer forint marad pluszban a családoknál.
Számos családtámogatási intézkedés lép életbe még a közeljövőben. Ilyen a kétgyermekes anyák adómentességéről szóló javaslat is, amely már az Országgyűlés előtt van.
Jelenleg mintegy 690 ezer kétgyermekes anya van Magyarországon, számukra évről évre lépcsőzetesen vezetik be az adómentességet. Először, 2026-tól a 40 év alatti kétgyermekesek lesznek személyijövedelemadó-mentesek,
Egy átlagos keresetű kétgyermekes anyának ez havonta 109 ezer forint pluszbevételt jelent.
