Hihetetlen sztori: magyar családi cég hódíthatja meg a régiót Ausztriától keletre – ez a titkuk

A magyar családi tulajdonban lévő villamossági kis- és nagykereskedelmi hálózat 2024-es évi árbevétele meghaladta a 46 milliárd forintot, adózott eredménye pedig 434,5 millió forint volt. 460 főt foglalkoztatnak és nem panaszkodnak a fluktuációra. 2025 júliusában nyitották meg kibővített telephelyüket Nyíregyházán, amely nemcsak a villamossági piacot formálja át a térségben, hanem gazdaságélénkítő és közösségépítő szerepet is vállal. A vállalt beszállítói és üzleti partnerei közé tartozik többek között a Schneider Electric, a Milwaukee, a Legrand, az Eaton, a Weidmüller, a Gewiss, a J.Pröepster, a LEDVANCE, a Sylvania, az OBO, a SimoTrade, de olyan saját márkákkal is kiszolgálják a piaci igényeket, mint a Stilo, DeLux vagy Skybox.a. Hadnagy Ernőt, a cég tulajdonos-ügyvezető igazgatóját arról kérdeztük, milyen stratégia mentén tudják fenntartani a folyamatos bővülést.

Hadnagy Ernő, a Daniella Villamosság tulajdonos-ügyvezetője/Fotó: Daniella Villamosság

Hogyan kezdődött a Daniella története?

Klasszikus történetről van szó, egy házaspár – apósom és anyósom – alapították a céget, egy egyéni vállalkozás jogutódjaként. Apósom egy nagyvállalatnál dolgozott, és mellette egyéni vállalkozóként tévéket szerelt. Ahogy vásárolta az anyagokat, egyre több halmozódott fel a pincében, hogy ezt eladják, nyitottak egy boltot. Amikor már kft.-t lehetett alapítani, akkor hozták létre a céget, a rendszerváltás után egy-két évvel. 2004-ben kerültem a vállalathoz, akkor egy 2,5 milliárdos, tipikus vidéki családi vállalkozás volt. A következő évben nyitottuk meg a budapesti telephelyet, újabb egy év múlva a veszprémit, három nagy egységből láttuk el az egész országot. De akkor is már az volt a terv, hogy felépítsenek egy országos villamossági nagykereskedelmi céget. Az első tíz év erről szólt. Körökben gondolkodtak, először Debrecen környékén látták el a kereskedőket, majd tovább léptek Nyíregyházára, és így épült fel az országos hálózat.

Mennyire mérték tudatosan akkoriban a piac igényeit?

Már akkor is a vevőközpontúság volt a fókuszban, a vevői igényeikre és a beszállítói szerződésekre épültek az üzleti koncepciók, így egy folyamatos innováció jellemezte a céget. A villamossági nagykereskedelem már világszerte – így Európában is – jól működő terület volt, tudtuk, hogy amit építünk, annak lesz jövője. Nyugat-Európában vannak olyan családi vállalkozások, amelyek megélték a 100 évet és a harmadik generáció működteti ezeket. A piacon ma is általában ugyanazok a cégek működnek, mint amikor mi kezdtük, új szereplő nincs, a jobbak erősebbek lettek, vannak, akik lemaradtak.