Eldördült a startpisztoly a magyar bankoknál: zajlik a felkészülés a DÁP-korszakra

A Digitális Állampolgár mobilalkalmazással már eddig is mintegy kétszáz állami ügyintézési felületre lehetett bejelentkezni, emellett több mint 120 piaci szervezet dolgozik az azonosítási szolgáltatás bevezetésén. Ennek tükrében arra lehet számítani, hogy egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a DÁP-támogató szolgáltatások, főként azokon az érzékeny területeken, ahol különösen fontos a megbízható ügyfél-azonosítás. Nemrég az OTP Bank jelentette be, hogy a hazai pénzintézetek között elsőként elindította a DÁP-os ügyfél-azonosítás lehetőségét – írja az Origo, mely körkérdésben fordult a hazai pénzintézetekhez azzal kapcsolatban, mikor jelenik meg náluk DÁP-os ügyfélazonosítás.

Készülnek a hazai bankok a DÁP bevezetésére, az OTP után hamarosan a több pénzintézetnél is megvalósulhat / Fotó: Shutterstock

A bankok már ráfordultak a DÁP-ra

A lapnak megküldött válaszokból kiderül, hogy több jelentős hazai pénzintézetnél már zajlanak azok az informatikai fejlesztések és egyéb előkészítő munkálatok, melyek nyomán várhatóan a közeljövőben megjelenik az ügyféloldalon a DÁP-os ügyfél-azonosítás lehetősége. A Gránit Bank, a K&H Bank, a Raiffeisen Bank, valamint a CIB Bank is ilyen tartalmú nyilatkozatot adott az Origónak. A CIB Bank azt is közölte, hogy terveik szerint még idén elérhetővé válik a DÁP alkalmazás használata.

A cikkben felidézik, hogy a digitális ügyintézésnek, a digitális fejlesztéseknek számos előnye jelentkezik a pénzintézeteknél nemcsak ügyféloldalon, hanem a pénzügyi vállalat versenyképessége szempontjából. Emlékezetes, hogy a bankszövetség 2023-ban kiadott ajánlásában megállapította, hogy a bankok a digitális fejlesztések révén akár 15 percre is le tudják szorítani például egy lakáshitel-igénylés átfutási idejét, szemben az addig megszokott, átlagosan 15 nappal.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.