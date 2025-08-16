Összetörte Debrecen álmait az IKEA

Debrecen óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, a cívisvárost cégek sokasága választja gyára, telephelye számára, hamarosan megkezdi a termelést a városban a BMW és a CATL üzeme is, mindez pedig a város és térsége vásárlóerején is egyre inkább látható.
Éppen ezért tette fel a kérdést az IKEA számára a Haon, hogy a bútoráruháznak milyen tervei vannak Debrecen vonatkozásában, tervez-e üzletet nyitni a városban, ahol jelenleg csak tervezőstúdióval és rendelési ponttal van csak jelen. Hiába azonban a növekvő igény a lakberendezési áruház iránt a városban,
az IKEA Magyarország kommunikációs osztálya a lap megkeresésére világossá tette, hogy jelenleg továbbra is a meglévő találkozási pontjaikra terveznek fókuszálni a cívisvárosban és környékén.
"Örömmel tölt el minket, hogy a debreceni tervezőstúdiónk már évek óta sikeresen üzemel. A stúdióban dolgozó munkatársaink segítségével a régió vásárlói lakhelyükhöz közel tervezhetik meg otthonaikat és adhatják le rendeléseiket, amelyeket akár a mobil átvételi pontunkon keresztül (Kishegyesi út 1-11.) is átvehetnek a városban" – olvasható az IKEA válaszában, így egyértelművé vált, hogy a közeljövőben a svéd vállalat nem tervezi új üzlet nyitását Debrecenben.
Ugyanakkor Hajdú-Bihar vármegye vonzerejét jelzi, hogy a Haon nemrég arról is beszámolhatott, hogy az EcoFamily-vel fog bővülni Hajdúsámson áruházkínálata. A népszerű bolthálózat legújabb üzletének nyitása szeptember közepére várható.
