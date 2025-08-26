Továbbra is kivárásra játszik a Magyar Nemzeti Bank, a monetáris tanács a mai kamatdöntő ülésén ugyanis változatlanul hagyta az alapkamatot. Utoljára tavaly szeptemberben lazított a monetáris kondíciókon a jegybank, így a mostani volt a 11. alkalom, hogy változatlanul 6,5 százalék az irányadó ráta.

Döntött a Magyar Nemzeti Bank: győzött a forint / Fotó: Teknős Miklós

A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak, elemzők szerint az inflációs folyamatok továbbra sem indokolják a kamatcsökkentések folytatását. Júliusban a vártnál magasabban alakult, 4,3 százalékos volt a fogyasztói árindex, miközben a piaci várakozás 4,1 százalékról szólt. Ez ugyan nem egy nagyon magas inflációs szint, de a jegybanki célt még mindig meghaladja. Ráadásul a drágulás még magasabb is lenne, ha nem lennének a kormányzati intézkedések.

Az árrésstopok 1,5 százalékkal csökkentik az inflációt, nélkülük 5,8 százalékra rúgna.

Ugyanakkor a monetáris lazítás mellett szólhat a nemzetközi kamatkörnyezet alakulása. Jerome Powel Fed-elnök múlt héten Jackson Hole-ban szokatlanul galambhangvételű beszédet mondott, amelyben megnyitotta az utat a szeptemberi kamatvágás előtt. A piac jelenleg egy 25 bázispontos vágást vár a szeptemberi és egyet a decemberi ülésre, azonban mindkét vágást erős kockázatok övezik.

A magyar jegybank szempontjából mindez azért kedvező hír, mert a Fed kamatcsökkentésével tovább nő az MNB mozgástere. A kamatkülönbözet növekedése újabb támaszt ad a hazai fizetőeszköznek.

Nagy kérdés azonban, hogy meddig tart a jegybank tűréshatára, ha a forint tovább erősödik. A hazai fizetőeszköz állta a sarat, sőt, egy kismértékű erősödést is láthattunk, amiben szerepet játszottak az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos pozitív fejlemények (Trump–Putyin- és Trump–Zelenszkij-találkozó), és aminek folytatása persze jelenleg kérdéses. Az elemző szerint egy 390 és 400 közötti árfolyam a monetáris politika szempontjából mindenképpen kellemes, de ez nem az az árfolyamszint, amire az MNB lazítani fog.

A kérdés inkább az, hogy mi az az árfolyamszint, ami már túl erős az MNB-nek, és amire már lazít. Ez egyelőre meglehetősen akadémiai kérdés, hiszen egy ilyen szinttől nagyon messze vagyunk

– mondta korábban a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Hozzátette, hogy ha az MNB ezt a szempontot egyáltalán figyelembe veszi, akkor meglepődne, ha egy 380 feletti árfolyam különösebben lázba hozná, egy 370 körüli viszont már biztosan.