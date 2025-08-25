Egyre többet hallani és látni a Mohácsnál történő változásokat, főként azért is, mert gyorsan és látványosan halad az új gyorsforgalmi út és a Duna-híd építése is. Hargitai János országgyűlési képviselő és a Mohács 500 miniszteri biztosa legújabb Facebook-bejegyzésében megmutatta, hogy már zajlik a híd mederpillérének építése. Ennek hatalmas elemeit csak az ország legnagyobb úszódaruja, a Clark Ádám tudja megmozgatni.

Új Duna-híd Magyarországon: 150 tonnás szerkezet jelent meg a parton, csak a legnagyobb daru tudja majd megmozdítani / Hargitai János / Facebook

Jelenleg a mederpillér második elemét gyártják, melynek súlya 150-160 tonna között van – derül ki Hargitai János bejegyzéséből.

A jelenlegi beszámolók szerint tervezett ütemben halad Magyarország egyik legjelentősebb közútfejlesztési beruházása, hazánk egyik leghosszabb hídja, a mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat fejlesztése. A fejlesztés az érintett régiók és települések elérhetősége szempontjából stratégiai jelentőségű, hiszen a Mohács környéki területek közvetlen bekötésével az ország 2-szer 2 sávos közúthálózatába, valamint egy új dunai átjárhatóság biztosításával nagyban javul a térség megközelíthetősége.

A híd nevéről szavaztak a mohácsiak

A Mohácson Hallottam Facebook-csoportban az épülő Duna-híd kapcsán egy játékos szavazásra invitálták a tagokat, akik saját válaszlehetőségeket is megadhattak. Számos ötlet elhangzott, de végül a Busó-híd elnevezés zsebelte be a szavazatok 38 százalékét. Azonban ez az opció sem aratott osztatlan sikert, mert bár

kétségtelen, hogy a busójárás az első, amely az emberek eszébe jut Mohácsról, a helyiek szerint ettől függetlenül nem kellene mindenre ezt ráragasztani.

Több szavazó szerint a II. Lajos híd elnevezés lenne a találó, míg egyesek annak örülnének, ha Kanizsai Dorottya nevéhez kapcsolódna a dunai átkelő elnevezése.