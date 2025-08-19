Iskolakezdés: dupla családi pótlék érkezik – mit adhat még a munkáltató?

A kormány szeptemberben dupla családi pótlékkal és emelt adókedvezménnyel segíti a szülőket, de a munkáltatók is sokat tehetnek a dolgozók terheinek csökkentéséért, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a családok dolgát – írta az Origo.

A dupla családi pótlék és az adókedvezmények mellett a munkáltatók is szerepet vállalhatnak a költségek enyhítésében, többféle támogatási formával / Fotó: Unai Huizi Photography / shutterstock (Képünk illusztráció)

A szeptemberi iskolakezdés sok család költségvetését feszesre húzza. A tanszerek, az új ruhák, sportfelszerelések és digitális eszközök mellett egyre többen áldoznak felkészítő tanfolyamokra is. A kiadások könnyen több tízezer, gyerekenként akár százezer forintra rúghatnak.

S bár a klasszikus, kedvezményes adózású iskolakezdési támogatás már megszűnt, továbbra is több lehetőség áll a cégek előtt.

A leggyakoribb forma a csekély értékű ajándék – például utalvány, tanszer, ruházat vagy elektronikai eszköz –, amelyet évente háromszor adhat a munkáltató, a minimálbér tíz százalékáig. Ez körülbelül 33 százalékos adóteher mellett adható, és akár közvetlenül a munkavállaló gyermekének is juttatható.

Szintén népszerű megoldás, ha a cég szabadidős vagy családi rendezvényen oszt ki iskolatáskákat, tanszercsomagokat vagy más ajándékokat, kedvezőbb adózással.

A kisebb vállalkozásoknak, amelyek nem tudnak cafeteria rendszert fenntartani, az önsegélyező pénztár jelenthet alternatívát. A munkavállaló saját befizetéseit is felhasználhatja gyermeke iskolakezdési kiadásaira vagy albérleti költségeire, ráadásul húsz százalék adójóváírás is jár a felhasznált összegekre. Július óta már nincs kötelező várakozási idő, így a befizetések azonnal elérhetők. 2025-től a felhasználási kör is bővült: laptop, számítógép, monitor vagy nyomtató is vásárolható, gyermekenként évente 290 800 forintos értékhatárig.

Nem csak a dupla családi pótlék nyújt segítséget

Bár a SZÉP Kártya eredetileg nem iskolakezdésre lett kitalálva, több költség is fedezhető vele. Ha az iskola menzája elfogadóhely, akkor a gyermek étkeztetése is fizethető a kártyáról, de idén lakásfelújításra is felhasználható a keret, így például íróasztal vásárlására is. A SZÉP Kártyás juttatás 28 százalékos közteher mellett adható, éves kerete 450 ezer forint.