Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Változtak az e-töltők szabályai, és vigyázat: ez itt nem parkoló

Módosult az elektromos töltők hazai üzemeltetésére vonatkozó szabályozás, és hatályát veszti az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló kormányrendelet. Ez érinti az e-Mobi Kft. működését.
VG
2025.08.14., 17:20

Az  e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. már nem köteles az országos átjárhatóságot biztosító e-töltő-infrastruktúra kiépítésén, fenntartásán és üzemeltetésén dolgozni, mert hatályon kívül került a feladatait előíró kormányrendelet. A 2017 végén született jogszabály az elektromobilitás hazai elterjesztését érintő egyes állami közfeladatokat rögzítette.

e-Mobi
Hatályon kívül helyezték az e-Mobi feladatait is rögzítő rendeletet, módosult az e-töltés szabályozása néhány ponton / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mentesül az e-Mobi az eddigi közfeladatai alól 

Az e-Mobi tevékenységi listája 2025 első napján frissült. Az új felsorolás döntően a villamos energiához, a mérnöki és az informatikai területhez kapcsolódó tevékenységből áll, de szerepel ott konferenciaszervezés, saját tulajdonú ingatlan bérbeadása és üzemeltetése, továbbá többfajta kiskereskedelem is. A kft. az MVM Mobiliti Kft. tulajdona, amely az állami MVM-é.

Az e-Mobi tavaly vitte az állam pénzét: saját tőkéje az előző évi plusz 71 millió forintról mínusz 50 millióra romlott, az árbevétele ezalatt (18 százalékkal) 456 millióról 376 millióra csappant. Igaz, a vesztesége közben csökkent, de a 303 millió forintos mínuszt így is 102 milliós követte. A társaság folyamatosan fejleszt. Legutóbb augusztus 12-én adott hírt egy projektjéről, és az év korábbi szakaszában is rendre beszámolt a lépéseiről. Honlapja részletes információt tartalmaz a töltés és a fizetés módjáról, illetve eligazít az ezekhez kapcsolódó kérdésekben.

Uniós elvárások, autósok kiszolgálása  

Kiegészült az elektromobilitás szolgáltatásról szóló 2019-es kormányrendelet például a szolgáltatás digitális fejlesztéséhez kapcsolódó fogalmakkal és feladatokkal, illetve az uniós jogharmonizációt szolgáló, főként az üzemeltetők adatkezelését és adatszolgáltatását érintő kötelezettségekkel.

  • A lakosság számára kiemelten fontos, hogy a nyilvános töltőknek műszakilag is rendelkezésre kell állniuk a nyitvatartási idő legalább 90 százalékában.
  • Az eseti töltés díját meg kell jeleníteni a szolgáltató elektronikus felületén, az applikációján és jól láthatóan az e-töltőállomáson is.
  • A módosítás fellép az ellen, hogy egyes autósok parkolónak használják a töltő melletti úttestszakaszt. Kimondja, hogy ilyenkor – ha az autó a töltés utáni türelmi idő lejártával, vagy amikor a helyet töltés igénybevétele nélkül használja – az üzemeltető az általános szerződési feltételekben rögzítettek szerint jár el.
     
