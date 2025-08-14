Változtak az e-töltők szabályai, és vigyázat: ez itt nem parkoló

Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. már nem köteles az országos átjárhatóságot biztosító e-töltő-infrastruktúra kiépítésén, fenntartásán és üzemeltetésén dolgozni, mert hatályon kívül került a feladatait előíró kormányrendelet. A 2017 végén született jogszabály az elektromobilitás hazai elterjesztését érintő egyes állami közfeladatokat rögzítette.
Az e-Mobi tevékenységi listája 2025 első napján frissült. Az új felsorolás döntően a villamos energiához, a mérnöki és az informatikai területhez kapcsolódó tevékenységből áll, de szerepel ott konferenciaszervezés, saját tulajdonú ingatlan bérbeadása és üzemeltetése, továbbá többfajta kiskereskedelem is. A kft. az MVM Mobiliti Kft. tulajdona, amely az állami MVM-é.
Az e-Mobi tavaly vitte az állam pénzét: saját tőkéje az előző évi plusz 71 millió forintról mínusz 50 millióra romlott, az árbevétele ezalatt (18 százalékkal) 456 millióról 376 millióra csappant. Igaz, a vesztesége közben csökkent, de a 303 millió forintos mínuszt így is 102 milliós követte. A társaság folyamatosan fejleszt. Legutóbb augusztus 12-én adott hírt egy projektjéről, és az év korábbi szakaszában is rendre beszámolt a lépéseiről. Honlapja részletes információt tartalmaz a töltés és a fizetés módjáról, illetve eligazít az ezekhez kapcsolódó kérdésekben.
Kiegészült az elektromobilitás szolgáltatásról szóló 2019-es kormányrendelet például a szolgáltatás digitális fejlesztéséhez kapcsolódó fogalmakkal és feladatokkal, illetve az uniós jogharmonizációt szolgáló, főként az üzemeltetők adatkezelését és adatszolgáltatását érintő kötelezettségekkel.
