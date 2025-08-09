EESZT leállása: hivatalos, nagyobb a baj, mint hitték – egy külföldi cég kezében a megoldás

Hivatalos tájékoztatás jelent meg az egészségügyi államtitkár közösségi oldalán arról, hogyan történt az EESZT leállása. Ebben Takács Péter az Energiaügyi Minisztérium közleményét és a Belügyminisztérium intézkedéseit ismertette az EESZT-t is érintő informatikai hibáról.
Takács Péter nem először jelentkezett a közösségi oldalán szombaton a témában. Ugyancsak szombaton egy jóval rövidebb nyilatkozatban árulta el, mi okozza a felület elérhetetlenségét. Erről részetesen ebben a cikkben számoltunk be.
Megszólalt az egészségügyi államtitkár az EESZT összeomlásáról: ezért nem lehet hozzáférni a receptekhez – de ígéretet tett
Ez az első hivatalos reakciója. Jóval nagyobb a baj, mint azt sokan gondolták, nem csak az EESZT állt ugyanis le.
A friss jelenés már jóval részletgazdagabb. Kiderült például, hogy nem szokványos szoftveres hiba vagy akadályoztatás állt be, hanem
az elektronikus közigazgatás hardver-eleme is meghibásodott pénteken kora délután.
A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték. Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, az egyelőre kérdés. Jó hír viszont, hogy
Azonban az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), illetve a hozzá kapcsolódó receptek kiváltása nem működik. "Gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása. Ezek most sajnos nem elérhetőek" – olvasható a bejegyzésben.
A hiba elhárításáig megoldás lehet, hogy amennyiben a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja.
Amennyiben a beteg nem rendelkezik Felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert
támogatás nélkül, teljes áron
tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig. Sőt, természetesen a papír alapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók.
Ezen felül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyelti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.
Bár most nagy a kellemetlenség, fontos azért azt is rögzíteni, hogy az EESZT 2017. óta tartó fennálllása óta először fordul elő olyan technikai hiba, amely ilyen hosszú leállást okozott. "A rendszer helyreállításán a szakemberek folyamatosan dolgoznak, addig is az emberek türelmét kérjük, ahogy helyreáll a szolgáltatás, közleményben jelezni fogjuk" – zárul Takács Péter bejegyzése.
