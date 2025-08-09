EESZT leállása: hivatalos, nagyobb a baj, mint hitték – egy külföldi cég kezében a megoldás

Hivatalos tájékoztatás jelent meg az egészségügyi államtitkár közösségi oldalán arról, hogyan történt az EESZT leállása. Ebben Takács Péter az Energiaügyi Minisztérium közleményét és a Belügyminisztérium intézkedéseit ismertette az EESZT-t is érintő informatikai hibáról.

Takács Péter nem először jelentkezett a közösségi oldalán szombaton a témában. Ugyancsak szombaton egy jóval rövidebb nyilatkozatban árulta el, mi okozza a felület elérhetetlenségét. Erről részetesen ebben a cikkben számoltunk be.

Ez az első hivatalos reakciója. Jóval nagyobb a baj, mint azt sokan gondolták, nem csak az EESZT állt ugyanis le.

A friss jelenés már jóval részletgazdagabb. Kiderült például, hogy nem szokványos szoftveres hiba vagy akadályoztatás állt be, hanem

az elektronikus közigazgatás hardver-eleme is meghibásodott pénteken kora délután.

A szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, és eszközhibát azonosítottak, amelynek elhárítását haladéktalanul megkezdték. Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, az egyelőre kérdés. Jó hír viszont, hogy

a Digitális Állampolgár felület (DÁP) és más e-ügyintézési portálok működése azóta helyreállt,

illetve működnek a különböző okmányok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) igénylését és átvételét lehetővé tevő felületek is.

Zavartalan a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazás működése is.

Azonban az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), illetve a hozzá kapcsolódó receptek kiváltása nem működik. "Gyakorlatban az EESZT legfontosabb feladata a felhőalapú receptkiváltás és a betegdokumentumok tárolása. Ezek most sajnos nem elérhetőek" – olvasható a bejegyzésben.

Hogyan lehet gyógyszerhez jutni, ha nincs EESZT?

A hiba elhárításáig megoldás lehet, hogy amennyiben a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja.