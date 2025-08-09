Megszólalt az egészségügyi államtitkár az EESZT összeomlásáról: ezért nem lehet hozzáférni a receptekhez – de ígéretet tett

Először tett közzé bejegyzést az egészségügyi államtitkár az EESZT leállásáról. Takács Péter rövid posztot közölt a témában a közösségi oldalán szombat kora délután.

EESZT: ezért omlott össze / Fotó: Shutterstock

Ahogy arról beszámoltunk, pénteken leállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT), így a patikák csak kézzel írt receptek alapján tudják kiadni a vényköteles készítményeket. Az EESZT mellett a DÁP és a Magyarország.hu elérése is akadozik.

A felhőbe küldött recepteket sem lehet kiváltani. A problémán már tegnap is dolgoztak, de egyelőre nem tudni, mikor áll helyre az EESZT oldala.

ezetőinek tájékoztatása szerint a kormányzati informatikai rendszer üzemzavarának elhárításán - amely miatt más rendszerek mellett az EESZT jelenleg nem elérhető - a NISZ szakemberei folyamatosan dolgoznak.

⏱️ A gyógyszerészek és érintett betegek megértését és türelmét kérik, a rendszer helyreállításáról haladéktalanul tájékoztatást adnak.