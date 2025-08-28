Versenyképesség, fehérgazdaság: nem véletlenül működik az egykulcsos adórendszer – a Tisza-terv bevezetése katasztrófához vezetne

Az elmúlt évtizedben az egykulcsos adórendszer Magyarország gazdasági stabilitásának egyik fontos pillére lett. Bevezetésekor a cél egy átláthatóbb, kevésbé kijátszható rendszer megteremtése volt, amely csökkenti a feketegazdaság súlyát, és erősíti a munkavégzés ösztönzőit. A most kiszivárgott tervek szerint azonban a Tisza Párt ismét többkulcsos modellt, konkrétan háromsávos személyi jövedelemadót vezetne be – ezzel alapjaiban írná át az eddigi gazdasági logikát – írta a Magyar Nemzet.
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint ugyan nincs univerzálisan tökéletes adórendszer, de a sávos modell számos veszélyt hordoz. A magasabb kulcsok mellett a munkavállalók és a munkáltatók is sokkal inkább érdekeltek a jövedelmek eltitkolásában, ami erősíti a szürkegazdaságot.
Ez különösen Magyarország számára lenne visszalépés, hiszen az egykulcsos rendszer egyik legnagyobb eredménye éppen a gazdaság fehéredése volt.
A többkulcsos modell másik hátránya a béremelési hajlandóság visszaesése. Ha egy dolgozó a magasabb kulcsba kerül, a fizetésemelés egy részét rögtön elviszi az adó. Ez demotiválja a munkavállalót, és a munkáltató számára is indokolatlan pluszköltséget jelent. Ezzel éppen azokat a legképzettebb szakembereket sújtanák, akik a leginkább hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez – vagyis a rendszer pont a versenyképességet büntetné.
Nem elhanyagolható az adminisztráció kérdése sem: a bonyolultabb adórendszer többletterhet ró az adófizetőkre és az államra egyaránt. Ráadásul a sávokat évente újra kellene kalibrálni a béremelkedésekhez, különben könnyen előállhat a „hideg progresszió”, amikor a munkavállaló reáljövedelme csökken a látszólagos béremelés után.
Európában valóban többségben van a sávos adózás, de a keleti tagállamok tapasztalatai azt mutatják: az egykulcsos rendszer versenyképességi előnyt jelenthet. Magyarország mellett Észtország, Románia és Bulgária is kitart mellette. Észtország például 1994 óta alkalmazza, és a digitális gazdaság egyik mintapéldájává vált. Nem véletlen, hogy ezekben az országokban a vállalkozások és a munkavállalók is átláthatóbb környezetben működhetnek.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány tanulmánya szerint az egykulcsos adó
Ez hosszabb távon erősebb gazdasági teljesítményhez, élénkebb fogyasztáshoz és nagyobb versenyképességhez vezethet.
A vita tehát nem pusztán technikai részletkérdés: Magyarország gazdasági modelljének alapját érinti. A többkulcsos rendszer rövid távon népszerű politikai ígéret lehet, de hosszú távon a gazdaság dinamizmusát és a tisztességes adófizetőket sújtaná. Az egykulcsos rendszer ezzel szemben bizonyított: egyszerű, átlátható és a versenyképesség egyik biztosítéka.
Kiderült Magyar Péterék új adóterve: súlyos megszorítások jönnének a középosztálynak – Nagy Márton kemény üzenetet küldött
A kormány szerint a Tisza Párt új adóterve drasztikus megszorítást hozna, amely leginkább a középosztályt és a családokat sújtaná. Nagy Márton úgy véli, ez a Gyurcsány–Bajnai időszak módszereinek visszatérése.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.