Teljesen átalakul az éjszakai menetrend a fővárosban: a BKK a budapestiek véleményét kéri

Az éjszakai közlekedés átalakításáról kéri ki a főváros lakóinak a véleményét a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) személyes és online fórumokon is – közölte hétfőn a társaság.

Az éjszakai közlekedés átalakításán dolgozik a BKK / Fotó: BKK

Felidézték, hogy 2023-ban indították el a BKK Agóra rendezvénysorozatát, melyen a városlakók személyesen is kérdezhetik a közlekedésszervezéssel foglalkozó szakembereket, valamint a véleményüket is kifejthetik a fővárosi közösségi közlekedésről. A társaság most a teljes éjszakai közlekedési hálózat megreformálásán dolgozik, aminek első lépéseként június 1-jétől a 2-es, a 3-as és a 4-es metró már most is tovább jár esténként, valamint mintegy 40 nappali buszjáratot is az éjfélkor a belvárosból induló metrókhoz hangoltak.

Ez lesz a következő lépés az éjszakai közlekedés átalakításában

A következő lépés a teljes felszíni éjszakai közlekedés megújítása lehet, ehhez kéri a BKK az augusztus 31-ig kitölthető online kérdőív mellett személyes és online fórumokon is az emberek véleményét. Az első személyes fórumot augusztus 26-án, kedden tartják a Városháza Parkban, az online egyeztetés pedig augusztus 28-án a BKK Facebook-oldalán lesz követhető. Mindkét eseményen közvetlenül lehet majd kérdezni az átalakításon dolgozó szakembereket, és

arra is lesz lehetőség, hogy a résztvevők megfogalmazzák a véleményüket az átalakításról.

A közlemény szerint a BKK célja, hogy a jelenlegi hálózat észszerűsítésével, a járatok sűrítésével és logikusabb kapcsolódásaival olyan éjszakai rendszer jöjjön létre, amely minél jobban hasonlít a nappali hálózatra. A társaság szerint ugyanis a főváros akkor működik jól, ha éjszaka is élhető, ami versenyképes közösségi közlekedéssel érhető el leginkább.

A javasolt hálózat legnagyobb újítása, hogy az éjszakai igényekhez igazodó menetrend mellett éjjel-nappal 28 járat nappali számozást és útvonalat követve közlekedhet a jövőben. A tervek között szerepel az is, hogy a hétvégi éjszakákon bővülne a felszíni kötöttpályás kiszolgálás is, egész éjjel közlekedne például az 1-es és a 47-es, valamint rövidebb útvonalon a 17-es villamos.