Kiszivárgott dokumentum: pályázatot írhatnak ki a magyaroknak elektromos autók vásárlására – ezt tudjuk most

Iparági pletykák szerint a korábban decemberig meghosszabbított, cégek számára elérhető elektromosautó-vásárlást ösztönző állami támogatási programot szeptemberben lezárják, azonban várható egy hasonló, elektromos autók vásárlását támogató program indítása magánszemélyek számára – írta meg a Villanyautósok.hu szakportál.

Egyre népszerűbben itthon is az elektromos autók / Fotó: Shutterstock

A cikk szerint Tesla Közösség Facebook-csoportban osztották meg egy dokumentum fotóját, amelyből ugyan sok részletet kitakartak, azonban két fontos információt ki lehet deríteni belőle:

A jelenleg futó, vállalkozások által igénybe vehető maximum 4 millió forintos támogatást biztosító programot „szeptemberben kifutó” jelzővel látták el, vagyis van rá esély, hogy hamarosan megszűnik a pályázati lehetőség.

A fejezet címe „Új e-autó program magánszemélyeknek”, vagyis a magánszemélyek számára tervben van egy vásárlást ösztönző program.

Arról nem írnak, hogy a szóban forgó dokumentumot honnan, és milyen forrásból sikerült megszerezni.

Megérkezett a trendforduló az elektromos autók piacára – de lehet egy fals kitörés is

A globális e-autó-piac dinamikus második negyedéves bővülése a féléves növekedési adatokat is 27 százalékra húzta fel. A növekedés nagy részét Kína adta, ahol a globális BEV- (Battery Electric Vehicle) eladások közel kétharmada bonyolódott le. Az év első hat hónapjában majdnem a felével (47 százalék) nőtt az eladott e-autók mennyisége 2024 azonos időszakához képest a világ második legnagyobb gazdaságában. Az öt legnagyobb európai piacon az első féléves eladások 25 százalékkal emelkedtek, piaci részesedésük pedig az eddigi legmagasabb, 15 százalékos szintet ért el.

2025 első felében először adtak el több mint egymillió akkumulátoros elektromos autót az elemzett európai piacokon.

„Előrejelzéseink alapján 2030-ra az új eladások felét már a BEV-szegmens fedheti le, elérve az évi 6 millió feletti darabszámot” – emelte ki Szoboszlai Beáta, a PwC Magyarország energiaipari és közműszolgáltatási tanácsadási területének igazgatója.