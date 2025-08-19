Deviza
EUR/HUF393.86 -0.24% USD/HUF337.38 -0.3% GBP/HUF455.58 -0.32% CHF/HUF418.76 -0.08% PLN/HUF92.8 -0.14% RON/HUF77.85 -0.26% CZK/HUF16.11 -0.17% EUR/HUF393.86 -0.24% USD/HUF337.38 -0.3% GBP/HUF455.58 -0.32% CHF/HUF418.76 -0.08% PLN/HUF92.8 -0.14% RON/HUF77.85 -0.26% CZK/HUF16.11 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,275.54 +0.72% MTELEKOM1,986 +2.82% MOL3,000 0% OTP30,820 +0.39% RICHTER10,740 +1.58% OPUS582 -0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS162.5 -0.92% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,257.28 -0.11% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,248.94 +0.86% BUX106,275.54 +0.72% MTELEKOM1,986 +2.82% MOL3,000 0% OTP30,820 +0.39% RICHTER10,740 +1.58% OPUS582 -0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS162.5 -0.92% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,257.28 -0.11% CETOP3,577.84 -0.01% CETOP NTR2,248.94 +0.86%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kézbesítés
támogatás
idősek
nyugdíj

Nyomtatják az utalványokat: heteken belül 70 milliárd forintnyi támogatás érkezik az időseknek

Összesen több mint 70 milliárd forint értékű támogatást osztanak szét országszerte, a posta szeptembertől kezdi a kézbesítést. Hamarosan megérkeznek az idősekhez a kormány által ígért élelmiszer-utalványok.
VG
2025.08.19., 14:30
Fotó: Világgazdaság

Már zajlik az élelmiszer-utalványok nyomtatása, amelyek személyenként 30 ezer forint értékben kerülnek borítékba – jelentette be Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. A kézbesítés szeptember 1-jétől indul, elsőként a fővárosi idősek kaphatják kézhez a támogatást, mivel az irányítószámok emelkedő sorrendje alapján viszi ki a posta a küldeményeket.

20250318_tesco_010_VZbevásárlás, vásárlás, húspult, infláció, nyugdíjas, tesco, árrésstop, árstop, árréskorlátozás, árrés élelmiszer-utalványok
Hamarosan megérkeznek az idősekhez a kormány által ígért élelmiszer-utalványok / Fotó: Világgazdaság

Bőkezű támogatás, élelmiszer-utalványok formájában

Az intézkedésen keresztül összesen több mint 70 milliárd forintnyi forrást osztanak szét, amelynek teljes összege utalvány formájában jut el az érintettekhez. A kormány ígérete szerint nemcsak nagyobb üzletláncokban, hanem kisebb boltokban, piacokon és őstermelőknél is felhasználhatók lesznek az 1000, 2000, 3000 és 5000 forintos címletekben kiadott papírok.

Bár sok nyugdíjas örül a segítségnek, vannak, akik szerint jobb lenne, ha közvetlen pénzbeli támogatást kapnának. Az államtitkár ugyanakkor hangsúlyozta: a cél az, hogy az idősek biztosan élelmiszerre költhessék az összeget, ezért döntöttek az utalványrendszer mellett.

A következő hetekben tehát több millió boríték indul útnak, és várhatóan szeptember végéig minden jogosult megkapja a 30 ezer forintos támogatást.

Kiderült, hogy mikor érkezik a nyugdíjasoknak az állami élelmiszer-utalvány

A kormány célzott támogatást nyújt a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek élelmiszer-utalvány formájában. Az érintettek hideg élelmiszereket vásárolhatnak az élelmiszer-utalvánnyal, amelyet a Magyar Posta október közepéig kézbesít.

 

Országszerte

Országszerte
912 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
10 perc
Nagy Márton

Kiderült a vállalkozások túlélésének kulcsa: így fog össze a szakma és a kormány

Az EU-s célkitűzés, hogy 2027-re a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát Magyarországon, továbbra is realitás.
5 perc
energia

Az oroszok bosszút álltak a Barátság kőolajvezeték felrobbantásáért – reakció a „Magyar" sikereire

Drónok szállította robbanóanyag érkezett válaszul, ami meg is tette a hatását.
2 perc
iskolakezdés

Iskolakezdés: dupla családi pótlék érkezik – mit adhat még a munkáltató?

A szeptemberi iskolakezdés minden évben jelentős terhet ró a családokra, idén gyerekenként akár százezer forintos kiadással is számolni kell.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu