Nyomtatják az utalványokat: heteken belül 70 milliárd forintnyi támogatás érkezik az időseknek

Már zajlik az élelmiszer-utalványok nyomtatása, amelyek személyenként 30 ezer forint értékben kerülnek borítékba – jelentette be Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. A kézbesítés szeptember 1-jétől indul, elsőként a fővárosi idősek kaphatják kézhez a támogatást, mivel az irányítószámok emelkedő sorrendje alapján viszi ki a posta a küldeményeket.

Hamarosan megérkeznek az idősekhez a kormány által ígért élelmiszer-utalványok / Fotó: Világgazdaság

Bőkezű támogatás, élelmiszer-utalványok formájában

Az intézkedésen keresztül összesen több mint 70 milliárd forintnyi forrást osztanak szét, amelynek teljes összege utalvány formájában jut el az érintettekhez. A kormány ígérete szerint nemcsak nagyobb üzletláncokban, hanem kisebb boltokban, piacokon és őstermelőknél is felhasználhatók lesznek az 1000, 2000, 3000 és 5000 forintos címletekben kiadott papírok.

Bár sok nyugdíjas örül a segítségnek, vannak, akik szerint jobb lenne, ha közvetlen pénzbeli támogatást kapnának. Az államtitkár ugyanakkor hangsúlyozta: a cél az, hogy az idősek biztosan élelmiszerre költhessék az összeget, ezért döntöttek az utalványrendszer mellett.

A következő hetekben tehát több millió boríték indul útnak, és várhatóan szeptember végéig minden jogosult megkapja a 30 ezer forintos támogatást.