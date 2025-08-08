Itt az eljárásrend: ezt kell tenni a sérült élelmiszer-utalványokkal

Miként a Világgazdaság megírta, körülbelül 2,3 millió jogosult van Magyarországon, aki számíthat arra, hogy a Magyar Posta 2025. szeptember 1-jétől kezdődően kézbesíti számára a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványt. A kormány még tavasszal döntött a nyugdíjasokat célzó támogatások bővítéséről, megerősítéséről, így nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványról is akkor hoztak döntést – emlékeztet az Origo, mely cikkében a Magyar Államkincstár által közzétett tájékoztatás alapján azt mutatta be, hogyan járhat el az a jogosult, akinek az utalványa az átvételt követően megsérül. Ezzel azért fontos tisztában lenni, mert a kereskedők a vásárlóktól csak sérülésmentes állapotban fogadhatják el az élelmiszer-utalványt.
A MÁK tájékoztatása szerint, ha az élelmiszer-utalvány az átvételt követően megsérül (például a boríték felbontása közben elszakad), akkor a sérült utalványokat a Magyar Államkincstár honlapján elérhető „Kérelem sérült vagy hiányos nyugdíjas élelmiszer-utalvány vizsgálata iránt” elnevezésű nyomtatvánnyal meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Feldolgozó Központja (Magyar Államkincstár, Budapest és Pest Vármegyei Igazgatóság, Állampénztári Iroda, 1139 Budapest, Váci út 71.) részére.
A Magyar Államkincstár a beküldött utalványt megvizsgálja, majd a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt a kérelemben megadott levelezési címére küldött válaszlevélben értesíti.
Ha a sérült élelmiszer-utalvány biztonsági elemei ellenőrizhetők, akkor a Magyar Államkincstár a visszaküldött utalványok értékével azonos összegben (de kizárólag 1000 forintos címletben) csereutalványt küld meg postai úton a jogosultnak a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, aktuális címére.
Fontos azzal is tisztában lenni, hogy a nyugdíjas élelmiszer-utalvány csak hideg élelmiszerre fordítható, vendéglátásban pedig egyáltalán nem lehet felhasználni. Piacokon, őstermelőknél, boltokban viszont számos élelmiszerre be lehet azt váltani.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.