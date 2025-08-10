Építőanyag-piac: mit okoz a 3 százalékos hitel? Már pontosan látszik az Otthon Start program hatása

Az talán nem meglepő, hogy az Otthon Start program országosan óriási élénkülést eredményez az ingatlankeresésekben, ám van egy másik terület, az építőanyag-piac, amelyről kevesebb szó esik.

Otthon Start program: mit okoz az építőanyag-piacon? / Fotó: Vémi Zoltán

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában most erről is beszélt.

Országosan óriási élénkülés tapasztalható az ingatlankeresésekben, a vidéki ingatlanok iránti érdeklődés megközelíti, sok esetben meghaladja a Budapestre és az agglomerációjára vonatkozót – kezdte az interjút az államtitkár, aki úgy látja, hogy az egész országban lesz keresletélénkülés, nem csak néhány budapesti kerület vagy néhány város esetében, sőt olyan megyékben is megmozdul az ingatlanpiac, ahol korábban évekig nagyon kevés ingatlantranzakció volt.

Panyi Miklós szerint ez azt mutatja, hogy az érdeklődők azok az emberek, akik első otthonhoz szeretnének jutni, nem pedig a befektetők, ami sokszor elhangzik ellenzéki vádként. A bankoknál szeptember 1-jével indulnak az értékesítések, „rengeteg megkeresést kaptak (…) nagy rohamra számítanak”, de az építőipar is kezd megmozdulni,

hiszen nagyon sok építőiparialapanyag-gyártó és -kereskedő jelezte, hogy nőtt a kereslet a különböző anyagok iránt.

Megmozdult az ország, megmozdult az ingatlanpiac és megmozdult az építőipar is – fogalmazott. A kereslet tehát logikusan felfutott, érdemes lesz figyelni, hogyan változnak az építőanyagárak. Ezekre ugyanis nincs életben árkorlát, abszolút a piaci logika érvényesülhet. Az sem kizárt, hogy ha jelentős áremelkedés menne végbe, azzal szemben központilag is valamilyen intézkedéssel fel lehetne lépni. De természetesen itt még nem tartunk.

Az viszont tény, hogy az új lakások piacán is élénkülés várható, sok tízezer lakás építése nem indult el az elmúlt években, mert nem volt megfelelő számú vevő. Most viszont ezeket a fejlesztéseket el fogják indítani, mert lesznek vevők, sok tízezer új lakás fog épülni, tehát nő a kínálati piac, és a most piacon lévő 100 ezer használt lakáson felül is lesz miből válogatni.