Építőanyag-piac: mit okoz a 3 százalékos hitel? Már pontosan látszik az Otthon Start program hatása

Az talán nem meglepő, hogy az Otthon Start program országosan óriási élénkülést eredményez az ingatlankeresésekben, ám van egy másik terület, az építőanyag-piac, amelyről kevesebb szó esik.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában most erről is beszélt.
Országosan óriási élénkülés tapasztalható az ingatlankeresésekben, a vidéki ingatlanok iránti érdeklődés megközelíti, sok esetben meghaladja a Budapestre és az agglomerációjára vonatkozót – kezdte az interjút az államtitkár, aki úgy látja, hogy az egész országban lesz keresletélénkülés, nem csak néhány budapesti kerület vagy néhány város esetében, sőt olyan megyékben is megmozdul az ingatlanpiac, ahol korábban évekig nagyon kevés ingatlantranzakció volt.
Panyi Miklós szerint ez azt mutatja, hogy az érdeklődők azok az emberek, akik első otthonhoz szeretnének jutni, nem pedig a befektetők, ami sokszor elhangzik ellenzéki vádként. A bankoknál szeptember 1-jével indulnak az értékesítések, „rengeteg megkeresést kaptak (…) nagy rohamra számítanak”, de az építőipar is kezd megmozdulni,
hiszen nagyon sok építőiparialapanyag-gyártó és -kereskedő jelezte, hogy nőtt a kereslet a különböző anyagok iránt.
Megmozdult az ország, megmozdult az ingatlanpiac és megmozdult az építőipar is – fogalmazott. A kereslet tehát logikusan felfutott, érdemes lesz figyelni, hogyan változnak az építőanyagárak. Ezekre ugyanis nincs életben árkorlát, abszolút a piaci logika érvényesülhet. Az sem kizárt, hogy ha jelentős áremelkedés menne végbe, azzal szemben központilag is valamilyen intézkedéssel fel lehetne lépni. De természetesen itt még nem tartunk.
Az viszont tény, hogy az új lakások piacán is élénkülés várható, sok tízezer lakás építése nem indult el az elmúlt években, mert nem volt megfelelő számú vevő. Most viszont ezeket a fejlesztéseket el fogják indítani, mert lesznek vevők, sok tízezer új lakás fog épülni, tehát nő a kínálati piac, és a most piacon lévő 100 ezer használt lakáson felül is lesz miből válogatni.
Az építőipari szereplők is nagyon várták ezt a programot, mert a magyar építőiparban megvan az a kapacitás, hogy a mostani, nagyon alacsony, évente 15 ezer körüli lakásszámot azonnal megduplázzák. És ugyancsak nagyon jelentős növekedésre számítanak a családi házak építése kapcsán is, ami a kis- és közepes vállalkozásoknak lesz nagy lehetőség sokezres új megrendeléssel.
Az ingatlanár növekedésénél már tisztább a helyzet. Panyi Miklós ismételten rámutatott, hogy számos ponton körülbástyázták az áremelkedést, mivel a program a fiatalokat célozza meg, akik első otthont kívánnak szerezni. Valótlannak nevezte azokat az ellenzéki állításokat, amelyek szerint ezt a gazdagok, a befektetési ügyeskedők fogják kihasználni. A befektetési célú szereplők, akik fel szokták verni az ingatlanárakat, nem tudnak részt venni ebben a programban.
Árkorlátokat is megszabtak,
Luxusingatlanokat tehát ez a program nem támogat, így az ingatlanok árai felfelé nem mehetnek, „ezért is blődség azt állítani, hogy itt volna egy 20 százalékos áremelkedés” – szögezte le.
Az államtitkár arra is kitért, hogy az ellenzéki kritikák ellenére ez egy nagyszabású program, amely 25 évre elnyújtja az állami támogatást, nem egyszerre ad oda 10-20-30 millió forintot a fiataloknak. Ez nem is volna célszerű költségvetési és ingatlanpiaci szempontból sem, hiszen az a pénz azonnal beépülne az árakba.
Ez sok tízezer fiatalt, ingatlantulajdonost és építőipari munkahelyet érint, „jó a gazdaságnak, jó az országnak, jó a fiataloknak” – jelentette ki.
A Miniszterelnökség államtitkára megmagyarázta: azért nem bérlakásokat építenek, mert abban hisznek, hogy „az önálló létben való elindulásban” az a legnagyobb segítség egy fiatal számára, ha biztosítják neki a saját tulajdonszerzés lehetőségét.
Szerinte ez egy kiszámítható, 25 évig biztonságot adó, fix 3 százalékos kamattámogatott kölcsön, nem pedig bérleti jogviszony, egy valamilyen lakhatási helyzethez kapcsolódó viszonyrendszer. Nemcsak lakhatási kérdésként tekintenek erre, hanem
egy felzárkóztatási, feltőkésítési lehetőségként,
ami a fiataloknak nagy lépés arra, hogy tulajdonnal rendelkező polgárként a középosztály részévé váljanak minél hamarabb.
Panyi Miklós beszámolt arról is, hogy elindult az Otthon Start Programiroda, amelynek fő feladata, hogy a végrehajtást segítse, konzultáljon önkormányzatokkal, lakásfejlesztőkkel, bankokkal, kormányzati szereplőkkel, hatóságokkal, hogy minden akadály elhárulhasson, a program sikeres legyen, és az új lakások építése megindulhasson nagy számban.
A koordináció mellett lakossági és szakmai észrevételeket is folyamatosan várnak, egy tájékoztató honlapot is indítottak ezért, illetve egy applikációt is fejlesztenek, hogy minden igénylőt és érdeklődőt naprakész információkkal láthassanak el.
