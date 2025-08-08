Esik az infláció Magyarországon, ha nem is olyan gyorsan, mint sokan várták

A vártnál kisebb mértékben csökkent az infláció Magyarországon: a Központi Statisztikai Hivatal péntek reggel közölt adatai szerint júliusban a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest átlagosan 4,3 százalékkal, míg júniushoz viszonyítva 0,4 százalékkal emelkedtek.

Esik az infláció Magyarországon, csak nem úgy, ahogy sokan várták / Fotó: Világgazdaság

Infláció: a háztartási energia drágult a legjobban, az élelmiszer-infláció mérséklődött

A Világgazdaságnak előzetesen nyilatkozó elemzők éves alapon 4,1 százalékos, míg havi bázison 0,2 százalékos pénzromlást jósoltak, tehát a mai adat kellemetlen meglepetésként értékelhető.

Az viszont egyértelműen kedvező hír, hogy az egyszeri hatásoktól megtisztított, ezért az inflációs folyamatokat tükröző maginflációs mutató pontosan 4 százalékon áll, ami utoljára tavaly májusban, illetve 2021 szeptemberében, majdnem négy éve fordult elő utoljára.

Március óta több intézkedést hozott a kormány, amelyek az árak letörésére irányultak, ezek nélkül 5,5 százalék körül lenne a drágulás Magyarországon. Az élelmiszerekre, a drogériákra kivetett árrésstop és a bankok, valamint a telekommunikációs cégek önkéntes árkorlátozása után júliusban lépett életbe a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozása.

Abban nincs változás, hogy az élelmiszer-infláció továbbra is 5 százalék fölött van, azonban legalább mérséklődött a júniusi 6,2 százalékról 5,9, százalékra. Azon belül:

a csokoládé, kakaó ára 20,4,

a kávéé 19,6,

az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 18,1 százalékkal emelkedett éves szinten.

A termékcsoporton belül a margarin ára 30,1, a liszté 10,4, a cukoré 9,0 százalékkal csökkent.

Továbbra is a háztartási energia drágul a legjobban: átlagosan 10,9 százalékkal kellett többet fizetni érte, ezen belül a vezetékes gáz 23,1, a palackos gáz 4,6 százalékkal drágult.

A szolgáltatásinfláció minimálisan, 5,4 százalékról 5,3 százalékra mérséklődött. A tartós fogyasztási cikkek ára jóval kisebb mértékben, 2,1 százalékkal emelkedett, ami összefüggésben lehet azzal, hogy a forint jól teljesített az utóbbi hetekben. Az inflációt mérsékelte az üzemanyagok áresése, 4,3 százalékkal csökkentek éves szinten.