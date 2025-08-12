Európa legzsúfoltabb és legkoszosabb strandjai - ahol már törölközőnyi hely sincsen

Az utazási katalógusokban és az Instagram-fotókon és videókon látható idilli európai strandok a valóságban sokszor egészen más képet mutatnak. Egyre több turista panaszkodik a népszerű európai strandokra, mert óriási a tömeg, és kosz van. Egy nemrégiben készült, több millió TripAdvisor-értékelést elemző tanulmány szerint az ikonikus görög partok, számos más népszerű európai stranddal együtt egyre több kritikára adnak okot. A panaszok rávilágítanak arra, hogy a turizmus fenntarthatóságról nem elég beszélni, hanem sürgős intézkedésekre van szükség a természeti táj és a látogatói élmény megőrzése érdekében.
Közel 200 strandról 1,3 millió értékelést elemeztek a szakértők, az értékeléseket kulcsszóelemzéssel szűrték át, és négy fő panaszkategóriához kapcsolódó negatív megjegyzéseket szűrtek ki: tisztaság, zsúfoltság, hosszú várakozási idő és zajszint – írja a neves turisztikai portál. Minden strandon nullától 100-ig pontozhattak az említett négy kategóriában.
Az adatok elemzéséből kiderült, hogy számos európai strand küzd a látogatók számának kezelésével, ami a turisták által gyakran hivatkozott túlzsúfoltsághoz vezet. Az Anglia déli partján fekvő Bournemouth Beach lett a legtöbbet panaszolt európai strand, egyúttal globálisan az ötödik helyre került a kellemetlen rangsorban. A látogatókat zavarta a zsúfoltság, tisztasági problémákat érzékeltek, a strand infrastruktúrájára ekkora nyomást nem bír el véleményük szerint.
A turisták értékelése szerint az olaszországi Szardínián található La Pelosa strand az első a legelviselhetetlenebb strandok listáján. Szardínia világ egyik legnépszerűbb célpontja, a tenger gyönyörű, a türkizkék vizével a romantikára vágyó turisták millióit vonzza. Akik aztán össze is találkoznak a szigeten, így akkora a zsúfoltság, hogy a helyieknek már meg kell fontolni a beengedést korlátozó intézkedéseket. Hasonló a helyzet egy másik szardíniai strandon, a sziget keleti partján fekvő Spiaggia La Cinta kapcsán szintén a zsúfoltság miatt panaszkodtak a legtöbben. Ezen az öt kilométer hosszú, cédrusfákkal és dűnékkel szegélyezett fehér homokos partszakaszon is tobzódnak a látogatók, egymás hegyén-hátán. Felkerült a listára Portugália Praia da Falésia strandja is, ez is kiemelkedő helyen szerepelt a zsúfoltsági panaszok rangsorában. Az aranyló homokról és drámai sziklaképződményekről ismert strandon is ritkán van egy törölközőnyi szabad hely.
A görög strandokon nem feltétlenül a zsúfoltság a legnagyobb probléma, a látogatók elégedetlenségét inkább a kosz és a zaj okozza.
A festői szépségű krétai Balos strand globálisan a 26. helyen állt az összes panasz tekintetében, míg Európában a hetedik helyen. Az Elafonisi strand, Kréta egyik jól ismert üdülőhelye, amely tiszta, sekély vizéről és puha, aranyszínű homokjáról híres, a hetedik helyre került a világranglistán. A negatív vélemények több mint 70 százaléka a zsúfoltságot emelte ki, ugyan a görög strandok nem feltétlenül vezetik a zsúfoltsági listákat, de nem mentesek ettől a problémától. A Jón-tengeren fekvő pazar szigeten, Lefkadán található Porto Katsiki a világ egyik leghangosabb strandjaként ismert, a zajjal kapcsolatos panaszok tekintetében a top tízben szerepel.
Ha a zsúfoltságra nem találnak megoldást a helyi hatóságok, a népszerű célpontok elvesztik a vonzerejüket s ezzel együtt a bevételeik jelentős részét is. Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk például a szintén nagyon kedvelt Mikonosz esetében, hogy az idegenforgalomból származó bevétel elérte az 1,3 milliárd eurót, ami egy 90 négyzetkilométeres sziget esetében rendkívüli adatnak számít.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.