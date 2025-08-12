Európa legzsúfoltabb és legkoszosabb strandjai - ahol már törölközőnyi hely sincsen

Az utazási katalógusokban és az Instagram-fotókon és videókon látható idilli európai strandok a valóságban sokszor egészen más képet mutatnak. Egyre több turista panaszkodik a népszerű európai strandokra, mert óriási a tömeg, és kosz van. Egy nemrégiben készült, több millió TripAdvisor-értékelést elemző tanulmány szerint az ikonikus görög partok, számos más népszerű európai stranddal együtt egyre több kritikára adnak okot. A panaszok rávilágítanak arra, hogy a turizmus fenntarthatóságról nem elég beszélni, hanem sürgős intézkedésekre van szükség a természeti táj és a látogatói élmény megőrzése érdekében.

Szardínián vannak a legzsúfoltabb európai strandok / Fotó: NurPhoto via AFP

Közel 200 strandról 1,3 millió értékelést elemeztek a szakértők, az értékeléseket kulcsszóelemzéssel szűrték át, és négy fő panaszkategóriához kapcsolódó negatív megjegyzéseket szűrtek ki: tisztaság, zsúfoltság, hosszú várakozási idő és zajszint – írja a neves turisztikai portál. Minden strandon nullától 100-ig pontozhattak az említett négy kategóriában.

Az európai strandokkal több a baj

Az adatok elemzéséből kiderült, hogy számos európai strand küzd a látogatók számának kezelésével, ami a turisták által gyakran hivatkozott túlzsúfoltsághoz vezet. Az Anglia déli partján fekvő Bournemouth Beach lett a legtöbbet panaszolt európai strand, egyúttal globálisan az ötödik helyre került a kellemetlen rangsorban. A látogatókat zavarta a zsúfoltság, tisztasági problémákat érzékeltek, a strand infrastruktúrájára ekkora nyomást nem bír el véleményük szerint.

A turisták értékelése szerint az olaszországi Szardínián található La Pelosa strand az első a legelviselhetetlenebb strandok listáján. Szardínia világ egyik legnépszerűbb célpontja, a tenger gyönyörű, a türkizkék vizével a romantikára vágyó turisták millióit vonzza. Akik aztán össze is találkoznak a szigeten, így akkora a zsúfoltság, hogy a helyieknek már meg kell fontolni a beengedést korlátozó intézkedéseket. Hasonló a helyzet egy másik szardíniai strandon, a sziget keleti partján fekvő Spiaggia La Cinta kapcsán szintén a zsúfoltság miatt panaszkodtak a legtöbben. Ezen az öt kilométer hosszú, cédrusfákkal és dűnékkel szegélyezett fehér homokos partszakaszon is tobzódnak a látogatók, egymás hegyén-hátán. Felkerült a listára Portugália Praia da Falésia strandja is, ez is kiemelkedő helyen szerepelt a zsúfoltsági panaszok rangsorában. Az aranyló homokról és drámai sziklaképződményekről ismert strandon is ritkán van egy törölközőnyi szabad hely.