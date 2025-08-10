Ferihegyi repülőtér: bejelentette a Budapest Airport, öt nap múlva minden végleg megváltozik – senki ne érkezzen rutinból, nagyon meg fog lepődni

Újra megnyílt a ferihegyi repülőtérre vezető híd indulási szintje, változik a forgalmi rend az érkezési szinten – közölte a Budapest Airport közösségi média felületén.
A ferihegyi repülőtér közléséből kiderült, a felújítási munkálatok során cserélték a dilatációkat, a hídszigetelést és a víznyelőket, megerősítették a híd szerkezetét, valamint újraépítették a gyengeáramú nyomvonalakat és átépítették a sorompószigeteket is. A felújításnak köszönhetően a terület hosszútávon is alkalmassá vált a növekvő forgalom biztonságos kiszolgálására.
A híd újranyitását követően azonban bizonyos változásokra kell számítsanak az utasok, az indulási szinten augusztus 8-ától:
Augusztus 15-től pedig az érkezési szinten is lesznek bizonyos változások, az érkezési szint közúti előterét kizárólag
Nagyon fontos tudni, hogy öt nap múlva a külön engedéllyel nem rendelkező személyautók számára a Budapest Airport dedikált zónát alakított ki a termináltól egy-két perc sétára található Terminál Parkolóban.
A területet az utasok napi egy alkalommal 5 perc időtartamra ingyenesen igénybe vehetik.
A mozgáskorlátozott kártyával rendelkező, csökkent mozgásképességű utasok továbbra is használhatják az érkezési és indulási szinten kialakított mozgáskorlátozott parkolóhelyeket, ahol számukra a parkolás az első 20 percben díjmentes. A Terminál Parkolóban – ahonnan gyorsan, akadálymentesen elérhető a terminálépület - a mozgáskorlátozott kártyával rendelkező személyautók számára a parkolás az első 60 percben díjmentes. A 2. Terminálon belül kialakított, tágas liftek zavartalanul működnek, és a Budapest Airport továbbra is külön segítséget nyújt speciális igényű utasai számára.
Az első félévet több mint kilencmillió légiutassal és újabb cargorekorddal zárta a Budapest Airport, az első félévben egészen pontosan 9 071 236 utast kezeltek, ami a tavalyi adatot 15 százalékkal haladja meg, és közelíti a tíz évvel ezelőtti teljes éves utasforgalmat. A hatodik havi utasszám önmagában is rekordot jelent: a júniusi 1 697 371 fős utasforgalom 9 százalékkal több, mint 2024-ben.
